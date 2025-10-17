Duplicá la pantalla de tu teléfono en un Smart TV: sin cables ni conexiones raras

Transmití videos, fotos y aplicaciones desde tu teléfono al televisor sin cables, disfrutando de una experiencia más cómoda y flexible.

Duplicá la pantalla sin cables: con “Emitir” o “Cast” de Android enviás el móvil al Smart TV en la misma red WiFi.

La tecnología inalámbrica ha simplificado enormemente la manera en que disfrutamos del contenido multimedia, especialmente al momento de compartirlo en pantallas más grandes. Ahora, duplicar la pantalla de tu teléfono en un televisor inteligente (Smart TV) es más fácil que nunca, sin necesidad de cables ni dispositivos adicionales. Gracias a herramientas nativas como 'Emitir' en Android y la compatibilidad con Miracast o Chromecast, puedes transmitir videos, fotos, aplicaciones e incluso presentaciones desde tu móvil a cualquier Smart TV conectado a la misma red WiFi. Este avance ha revolucionado los hábitos de consumo de contenido, ofreciendo una experiencia más flexible y cómoda.

duplicar2 No solo entretenimiento: el espejo en tiempo real sirve para apps, documentos y presentaciones en casa o trabajo. Imagen extraída de la web Cómo duplicar la pantalla del móvil al televisor Duplicar la pantalla del teléfono a la TV es un proceso sencillo y directo. Para los usuarios de Android, las opciones más comunes son las funciones de 'Emitir' o 'Cast', disponibles en el menú de accesos rápidos de la mayoría de los dispositivos. Solo tienes que deslizar el menú superior de tu celular y tocar el ícono que representa una pantalla con ondas. De inmediato, el equipo escaneará la red y mostrará los televisores compatibles activos, permitiendo seleccionar el que deseas usar.

Una vez conectado, la pantalla del teléfono se refleja en el televisor en tiempo real. Esto no solo sirve para ver fotos o videos, sino también para utilizar aplicaciones o mostrar documentos, lo que lo convierte en una herramienta útil tanto para entretenimiento en casa como para presentaciones en entornos profesionales o educativos.

YouTube y Netflix tienen ícono de transmisión: mandás el video a la TV y controlás todo desde el celular.

Spotify Vs YouTube Music - Interna 3 YouTube y Netflix tienen ícono de transmisión: mandás el video a la TV y controlás todo desde el celular. shutterstock Funcionalidades para plataformas populares El proceso de duplicación se facilita aún más en plataformas de streaming como YouTube y Netflix. En estas aplicaciones, se incluye un ícono de transmisión dentro del reproductor de video, lo que permite enviar el contenido directamente al televisor sin la necesidad de cables ni dispositivos extra. En YouTube, una vez seleccionada la TV, el usuario conserva el control de la reproducción desde el celular, pudiendo pausar, adelantar o ajustar el volumen sin depender del control remoto del televisor.