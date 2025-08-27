DeepSeek V3.1: la inteligencia artificial china gratuita que compite con GPT-4
La nueva versión del modelo DeepSeek V3.1 se ofrece gratis y con licencia abierta. China busca democratizar el acceso a la inteligencia artificial avanzada.
Ya es oficial el lanzamiento de DeepSeek V3.1, un nuevo modelo híbrido creado en China que ya está disponible de forma gratuita para cualquier usuario. El sistema se presenta como una alternativa abierta frente a opciones de pago como GPT-4 o Claude, y busca ampliar el acceso a tecnologías avanzadas de IA.
Un modelo híbrido para diferentes necesidades
Según Notebookcheck, lo más novedoso de DeepSeek V3.1 es que permite combinar dos enfoques: respuestas rápidas y razonamientos complejos paso a paso. La empresa explica que esta arquitectura híbrida evita que el usuario tenga que elegir entre velocidad o calidad, algo que hasta ahora ofrecían las grandes tecnológicas occidentales en productos separados y de pago.
El modelo completo ocupa 671 GB, aunque existe una versión reducida de 170 GB para ordenadores con menos recursos. Para un funcionamiento óptimo, se recomienda una GPU Nvidia 5090 con 32 GB de memoria. Aun así, el sistema busca ser accesible para entusiastas, programadores y empresas que quieran experimentar con IA sin altos costos.
Competencia global en inteligencia artificial
DeepSeek V3.1 se coloca entre las diez IA más potentes del mundo y destaca por su código abierto bajo licencia MIT, lo que permite a investigadores y compañías usarlo libremente. En pruebas técnicas como SWE-bench y xbench-DeepSearch, el modelo superó a su predecesor R1 y demostró ser una herramienta útil tanto para programación como para análisis de textos largos, gracias a su ventana de 128K tokens.
La gratuidad contrasta con los sistemas de suscripción de rivales como OpenAI o Anthropic. Otras firmas chinas, como Qwen y Baidu, también apuestan por modelos abiertos, generando una competencia que abarata precios y acelera la innovación. Incluso líderes de Microsoft y OpenAI reconocieron públicamente que DeepSeek representa un avance técnico notable por su eficiencia y bajos costos de entrenamiento.
El acceso libre a DeepSeek V3.1 puede ser una oportunidad para que más personas y empresas exploren cómo usar la inteligencia artificial en tareas cotidianas, desde la creación de contenido hasta la gestión de datos complejos. Para muchos, se trata de una manera de experimentar con herramientas de última generación sin necesidad de pagar suscripciones elevadas.
FUENTE: Andro4call