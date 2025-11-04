CyberMonday: Motorola sorprende con su mejor oferta en el Razr 60 plegable

Durante el CyberMonday, Motorola aplica un fuerte descuento sobre el Razr 60, su teléfono plegable más reconocido por diseño y resistencia.

El CyberMonday llegó con una de las rebajas más destacadas del año: el Motorola Razr 60, el modelo plegable más confiable de la marca, pasó de costar $1.399.999 a $999.999, un valor que lo posiciona entre las ofertas más competitivas del segmento premium. Además, la marca ofrece envío gratis y la posibilidad de pagar con dos tarjetas o en 18 cuotas sin interés en bancos seleccionados.

Un diseño de Motorola que se actualiza

El Razr 60 de Motorola mantiene el estilo clásico del mítico Razr, pero con mejoras visibles en resistencia y funcionalidad. Su estructura ultradelgada —7,25 mm de grosor y 188 gramos de peso— lo convierte en uno de los plegables más livianos del mercado. El dispositivo cuenta con una pantalla principal pOLED LTPO y una externa pOLED LTPS, ambas protegidas con vidrio reforzado.

La compañía asegura que este modelo puede abrirse y cerrarse miles de veces sin perder precisión, un punto clave en los plegables actuales. "El Razr 60 busca recuperar la experiencia del flip phone con tecnología actual y materiales más duraderos", señalaron desde Motorola en la presentación del modelo.

Equipado con Android 15, procesador de 2.6 GHz, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, el dispositivo apunta a usuarios que combinan trabajo y entretenimiento en un solo equipo. La batería de 4500 mAh permite más de un día de uso, y el cargador rápido de 33W viene incluido en la caja.

image El Motorola Razr 60 no solo apuesta a un diseño nostálgico sino también a un rendimiento competitivo. Motorola En el apartado fotográfico, el Razr 60 integra una cámara principal de 50.3 MP y una secundaria gran angular y macro de 13 MP, con grabación 4K UHD y funciones como modo retrato, panorámica, cámara lenta, visión nocturna y captura dual. La cámara frontal, de 32 MP, ofrece video en 4K, ideal para creadores de contenido.