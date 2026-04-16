Cyberdeck: la tendencia que recicla hardware y combate la obsolescencia programada

El fenómeno del Cyberdeck vino para quedarse: un cambio en la forma de consumir tecnología. Se trata de una computadora portátil hecha a mano que utiliza placas de bajo costo y componentes reciclados. Esta práctica permite que los usuarios escapen de los diseños estándar y creen herramientas adaptadas a sus necesidades específicas de trabajo.

Inspirados en la literatura de ciencia ficción cyberpunk, estos aparatos utilizan cubiertas creativas y elevan la creatividad del usuario. Entre las tendencias actuales de la tecnología "Do it By Yourself", este movimiento destaca por su enfoque en la durabilidad. Al no depender de una marca específica, el dueño puede reparar su equipo sin recurrir a servicios técnicos costosos o repuestos cerrados de fábrica. La idea es simple: si una pieza falla, se cambia por otra estándar que se consigue en cualquier tienda de electrónica.

La base de estos proyectos suele ser una placa Raspberry Pi o cualquier computadora de placa única (SBC) conectada a una pantalla LCD y un teclado mecánico. Los creadores usan carcasas fabricadas con impresión 3D, metal o madera para proteger los circuitos internos. Este proceso requiere conocimientos en electrónica y programación , ya que la mayoría de estos sistemas corren sobre distribuciones de Linux que el usuario debe configurar desde cero. La libertad de elegir cada cable y cada puerto de conexión define la esencia de estos dispositivos.

Aunque una computadora de este tipo sirve para tareas generales, su uso principal se da en ámbitos especializados. Muchos se diseñan para la radioafición mediante el protocolo Meshtastic o para la seguridad de redes. El ensamblaje fomenta el aprendizaje de la programación básica y el manejo de sistemas operativos abiertos. Esto otorga una libertad que las computadoras comerciales suelen limitar mediante restricciones de software propietario y hardware sellado que impide el acceso a los componentes internos.

Funcionalidad y diseño contra la obsolescencia

Cyberdeck: una kindle diferente Cyberdeck: el uso de Linux facilita la programación de herramientas de seguridad en hardware de bajo costo. Tiktok

El auge del Cyberdeck responde a una resistencia contra el ciclo constante de compra y descarte de aparatos electrónicos. Los usuarios aprovechan baterías de laptops viejas y teclados mecánicos usados para dar forma a un equipo totalmente funcional. Al ser modular, cada pieza se reemplaza de forma individual si se rompe o si el usuario desea mejorar alguna capacidad específica del equipo. La programación de scripts personalizados ayuda a que el hardware rinda mejor sin necesidad de tener los procesadores más caros del mercado actual.

La estética también ocupa un lugar central en este movimiento. Las carcasas suelen tener un estilo diferente a las que vemos en el mercado. Esta comunidad global, viral en TikTok, impulsa que el conocimiento técnico circule de forma gratuita, permitiendo que personas sin gran presupuesto puedan tener acceso a una herramienta informática potente y duradera.

Cyberdeck 2

El impacto ecológico de estas prácticas es real. Al reutilizar piezas que de otro modo terminarían en la basura, el movimiento reduce la huella de carbono individual. La computadora deja de ser un objeto de lujo descartable para convertirse en un proyecto de ingeniería personal que puede durar décadas. Quienes eligen este camino no solo buscan una estética retro, sino que reclaman el derecho a entender y controlar los aparatos que usan todos los días para comunicarse o trabajar.