¿Cuánto costará realmente la Steam Machine? Un experto revela su precio

La expectativa por la nueva Steam Machine crece a medida que Valve revela detalles técnicos pero evita, cuidadosamente, hablar del precio . Y ese silencio no pasa desapercibido: los jugadores se preguntan si el dispositivo llegará como una alternativa económica a las consolas o si, por el contrario, se convertirá en una PC costosa disfrazada de hardware doméstico. La compañía ya adelantó un dato crucial: no subsidiará el precio , a diferencia de Sony, Microsoft y Nintendo, que suelen vender consolas por debajo de su costo para fortalecer su ecosistema.

Con el mercado de componentes golpeado por la crisis de memoria y la inflación global, el misterio en torno al precio abrió la puerta a múltiples predicciones —algunas optimistas y otras preocupantes— sobre cuánto costará realmente este nuevo hardware.

Durante los últimos días, Lawrence Yang y Pierre-Loup Griffais, integrantes de Valve , explicaron que la Steam Machine será un dispositivo “único” y que parte de su valor estará en ofrecer una experiencia distinta a la de una PC convencional. Sin embargo, también aclararon que diversos factores externos dificultan fijar un precio competitivo.

El dato más inquietante para los usuarios es que la Steam Machine costará prácticamente lo mismo que una PC equivalente , algo que derriba la idea inicial de un producto accesible que pudiera dominar el mercado de hardware para jugar en el living.

superará los 800 dólares, empujado por el valor actual de la RAM y el almacenamiento SSD. Los moderadamente optimistas, entre ellos el experto Linus Tech Tips, que esperan un producto caro, pero no tanto.

El creador de contenido analizó sus componentes y llegó a un cálculo concreto: el precio recomendado rondaría los 699,99 dólares. Según sus estimaciones, el costo interno de fabricación estaría entre 600 y 650 dólares, especialmente por la suba sostenida de la memoria —uno de los componentes más afectados por el mercado global—.

Otros analistas coinciden en que el precio final podría superar los 600 dólares, incluso si el valor total de sus componentes se acerca a los 900 dólares al precio de mercado actual. Esto generó una sensación ambigua entre los jugadores: ¿realmente será tan competitiva frente a las consolas?

¿Steam Machine o consola? La comparación de precios que inquieta a los gamers

Más allá de las especulaciones, la pregunta central es si este dispositivo será más rentable que una consola.

La Steam Machine es, en esencia, una PC completa: permitirá usar todo el catálogo de Steam, acceder a otras tiendas digitales, probar servicios de suscripción, jugar en la nube e incluso cambiar el sistema operativo o instalar apps no relacionadas con videojuegos. Su ecosistema abierto es uno de los puntos más atractivos frente a las consolas tradicionales.

En términos de precios, así está el mercado hoy:

PlayStation 5 estándar: USD 550;

PlayStation 5 Pro: USD 750;

Xbox Series X: USD 599;

Xbox Series X Galaxy Special Edition (2 TB): USD 729,99-

Si la Steam Machine debutara por 699 dólares, quedaría posicionada entre los modelos más caros superando a Sony y Microsoft, pero con la ventaja de funcionar como una PC y con acceso a las ofertas de Steam, donde los juegos suelen ser mucho más baratos que en consolas.

Sin embargo, su precio podría complicar su atractivo para el público general, sobre todo si el hardware de las consolas vuelve a subir por la crisis de memoria.

Por ahora, solo queda esperar a que Valve rompa el silencio. Hasta entonces, la Steam Machine sigue siendo un misterio cuyo precio podría definir su éxito o su fracaso.