¿Cuáles son los tres mejores teléfonos Samsung de gama media en 2025?: guía definitiva

Encontrar el teléfono ideal para una persona es muy difícil; esto se debe, en muchos casos, a las marcas que preferimos, las características que buscamos o necesitamos y, sobre todo, al precio que estamos dispuestos a pagar. En este sentido, Samsung reúne muchas de estas condiciones al ofrecer teléfonos para todos los gustos y bolsillos.

En esta ocasión, desde MDZ Tecnología buscamos brindar una guía definitiva con los tres mejores teléfonos Samsung del 2025 , orientados exclusivamente a la gama media . De esta manera, destacamos modelos como el Samsung Galaxy A56 , el Galaxy A36 y el Galaxy A16 .

Para empezar, si buscás una experiencia cercana a la gama alta pero sin pagar de más, el Samsung Galaxy A56 es la opción más completa. Este dispositivo ofrece un rendimiento sumamente equilibrado tanto para el uso cotidiano como para juegos ligeros, gracias a su procesador Exynos 1580.

La gama media de Samsung ofrece baterías de 5.000 mAh en todos sus modelos.

Su pantalla es uno de sus puntos fuertes: un panel Super AMOLED de 120 Hz que garantiza fluidez visual. Además, cuenta con una cámara principal de 50 MP y una batería de 5,000 mAh con carga rápida de 45W. ¿Lo mejor? Su impresionante soporte: ofrece seis años de actualizaciones de software y siete años de parches de seguridad, convirtiéndolo en una inversión a largo plazo.

Para aquellos que prefieren los chips de Qualcomm, el Samsung Galaxy A36 es la alternativa ideal. Este modelo ofrece un gran rendimiento a un precio más asequible, impulsado por el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. ¿Realmente es necesario gastar una fortuna para tener un móvil de calidad? Este equipo demuestra que no.

Video: los detalles del Galaxy A36

Samsung Galaxy A36 Samsung lidera el mercado con su renovada gama media para 2025.

Mantiene características premium como una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con 120 Hz y un sensor principal de 50 MP para fotos nítidas. Al igual que su hermano mayor, incluye una batería de 5,000 mAh con carga rápida de 45W, asegurando que no te quedes sin energía a mitad del día.

Samsung Galaxy A16: la entrada a la gama media con soporte histórico

El Samsung Galaxy A16 es la apuesta segura dentro de la gama de entrada. Es el modelo más económico dentro de la gama media, pero sorprende con un compromiso impresionante: actualizaciones de seguridad garantizadas hasta 2030. Integra un panel Super AMOLED de 6,5 pulgadas FHD+, que ofrece colores vivos y gran definición, superando a muchos rivales de su precio.

Video: los detalles del Galaxy A16

Samsung Galaxy A16 El Samsung Galaxy S25 Ultra se corona como el mejor teléfono de la marca en 2025, pero el Galaxy Z Flip7 ofrece innovación.

Su diseño fino es cómodo en mano e integra una batería de 5000 mAh capaz de ofrecer hasta 74 horas de reproducción de audio. En rendimiento, cuenta con un procesador de ocho núcleos a 2,2 GHz, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento (ampliables hasta 1,5 TB). Con una cámara de 50 MP que da resultados decentes, el Galaxy A16 redefine lo que esperamos de un teléfono económico, asegurando vigencia por muchos años.