El uso de inteligencia artificial aplicados al procesamiento de ondas sonoras permite auditar fenómenos culturales masivos con precisión científica. Un relevamiento procesó los registros vocales de las 48 parcialidades que disputan la Copa Mundial 2026 para establecer un orden de rendimiento a partir de cuatro variables acústicas ponderadas.

El liderazgo de Japón y las métricas de precisión en el torneo La metodología del informe recurrió a una herramienta profesional de separación de fuentes para aislar la pista de canto frente al ruido ambiental del estadio, los sistemas de altavoces y las bandas de música en vivo. Cada delegación recibió una calificación calculada sobre la base de la precisión tonal (40%), la participación o proporción cantada (40%), la riqueza melódica (10%) y la estabilidad de las notas (10%). Los resultados posicionaron a Japón en el primer lugar general con un puntaje de 0,784. Los simpatizantes asiáticos combinaron una exactitud del 79,2% con una tasa de actividad del 82%.

El segundo país más afinado de la Copa Mundial 2026 La parte alta de la tabla de posiciones se completa con Curazao en el segundo puesto, al registrar una marca de 0,670, e Irán en la tercera ubicación con una puntuación de 0,660. A pesar de registrar una baja tasa de participación en el transcurso de la melodía, la parcialidad iraní obtuvo el porcentaje de precisión de nota más elevado de todo el estudio, alcanzando un 92,9% de acierto. En contrapartida, las delegaciones de Estados Unidos y Sudáfrica se destacaron en el índice de compromiso, registrando un valor del 87% de ejecución activa a lo largo de sus respectivos símbolos patrios.

El análisis estadístico distribuyó a las naciones en cuatro grupos de rendimiento de acuerdo con las lecturas de los componentes del estudio en la Copa Mundial 2026. Imagen generada con IA El rendimiento local en el clasificador general de afinación según la IA Los datos de la investigación exponen que varios grupos americanos y europeos registraron los promedios más deficientes en el manejo de la modulación coral. Ecuador ocupó el último escalón de la nómina con una calificación de 0,130, arrastrado por un nivel de canto activo de apenas el 22% y una exactitud del 57,8%. Panamá quedó en la posición 47 con un puntaje de 0,210, mientras que Colombia se ubicó en el puesto 44 con una marca de 0,237 y la efectividad tonal más baja de la muestra, con solo un 52,7% de coincidencia con las frecuencias base.

El público de la escuadra nacional finalizó en el puesto 46 de la tabla general tras promediar un valor de 0,212. El software identificó que los simpatizantes de la selección local obtuvieron el índice de firmeza más bajo del certamen, con una marca de 0,73, manifestando oscilaciones notorias durante las estrofas del himno nacional. Este comportamiento acústico se repitió en la parcialidad de España, que se posicionó en el casillero 45 con una constancia de 0,76 y un nivel de actividad de apenas el 20% debido a la ausencia de letra oficial en su marcha tradicional.