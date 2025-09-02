Cómo la IA busca frenar un problema de millones de dólares al año al sector asegurador

La inteligencia artificial se vuelve clave en la detección de fraude en seguros, evitando pérdidas millonarias y mejorando la eficiencia del sector.

El impacto económico por el fraude en seguros crece año tras año. Según la Coalition Against Insurance Fraud, se estima que el 10% de los siniestros reportados presentan irregularidades con pérdidas estimadas en más de 80.000 millones de dólares de acuerdo con la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS).

Este problema es aún más crítico por la alta informalidad, la falta de integración de datos y el uso de procesos manuales que incrementan la vulnerabilidad del sistema.

Tipos de fraude más comunes en seguros Los fraudes más comunes en el sector incluyen la exageración de daños reales, la simulación de robos para cobrar indemnizaciones, la presentación de facturas médicas falsas, la generación de siniestros premeditados con documentos adulterados, el robo de identidad y la colusión entre clientes, prestadores y terceros. En mercados como el argentino, se estima que estas prácticas incrementan las pólizas entre un 10% y un 15%, generando costos que recaen directamente en los asegurados.

image La IA se convierte en una aliada detectando irregularidades en reclamos de seguros Brand Partners

En este escenario, la tecnología se ha convertido en un aliado indispensable. La transformación digital de las aseguradoras está enfocada en la detección temprana, prevención y mitigación del fraude a través de herramientas innovadoras. Sistemas basados en inteligencia artificial, machine learning, automatización y verificación digital permiten comparar miles de casos en segundos, detectar inconsistencias en relatos, validar identidades y documentos de forma instantánea, y brindar mayor transparencia en los procesos. Esto no solo reduce los riesgos, sino que también mejora la experiencia de los clientes legítimos.