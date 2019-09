Cómo descargar videos desde Youtube, Facebook, Twitter e Instagram

Los ciudadanos de Internet no sólo recurren al multimedia para zafar de las crisis de ansiedad y soledad cotidianas, sino que lo hacen, casi en igual medida, para identificarse, para compartir, para decir a través del sentido. Esta práctica se visualiza en memes, fotos y videos que se comparten de a miles en la web.

En lo que respecta a memes y fotografías, con un par de clics nos alcanza pero... ¿cómo podemos bajar video desde YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y otros sitios de streaming?

La respuesta es sencilla: instalando estas extensiones.

Facebook

Cómo descargar videos desde Facebook

Antes se podía descargar un video simplemente con un clic derecho -> "guardar video como..." pero eso hace que no te quedes tanto tiempo en una red social, porque podés consumir el contenido que quieras sin necesidad de hacerlo en su plataforma (y las corporaciones que manejan las redes no quieren que te vayas), así que te lo impiden. Pero cualquier contenido que se reproduzca en tu dispositivo (el que sea), "está" en tu dispositivo en ese momento... ¿por qué no descargarlo?

Video Download for Facebook es una extensión para Chrome muy sencilla de utilizar. Luego de instalarla -podés encontrarla en este enlace- verás que en Facebook comienza a aparecer un bótón de descarga en la esquina superior derecha de cada video. Dale clic y ¡a disfrutar!

Youtube

Existen miles de alternativas pero no podemos recurrir a extensiones de Chrome oficiales, producto de que Google no admite dentro de su tienda la presencia de apps que permitan descargar videos desde Youtube. ¿Cómo resolverlo? Instalando Video Download Helper para Firefox. Se trata de un addon para el navegador de la gente de Mozilla. Lo instalás, le otorgás permisos y verás un nuevo logo dentro de la barra de tareas del navegador. Son tres círculos -el logo de la app- que cuando están inactivos aparecen en blanco y negro, pero en cuanto se detecta un video en descarga toman color.

Cliqueando encima encontrarás las opciones de descarga. Esta app te servirá prácticamente para cualquier tipo de descarga, ya que lo que detecta es el video en streaming, por lo que te sirve para YouTube, pero también para los videos de cualquier medio de comunicación, prácticamente lo que quieras.

Podés descargarla desde aquí.

Twitter

Cómo bajar videos desde Twitter

Para el caso de Twitter vamos a recurrir a una webapp (una aplicación montada en un sitio web). Twitter Video Downloader es una que permite bajar videos y GIFs desde la plataforma de Twits. Es sumamente intuitiva y sólo te pide el enlace al contenido, lo detecta y lo baja.

Probar Twitter Video Downloader.

Instagram

Cómo descargar videos de Instagram

La más complicada de las redes, porque su versión Desktop es sumamente pobre y está cerrada a que utilices las funciones con las que descargarías otros materiales. Para Instagram vamos a instalar una extensión de Chrome (que tiene de igual manera su análoga en Firefox). Como verás la gente que desarrolla aplicaciones no le pone mucho esfuerzo a los nobmres. Con Instagram sucede similar, pero la app es realmente útil. Se llama Video Downloader for Instagram y podés instalarla desde este enlace.

En tecnología existen tantos usuarios como formas de hacer una cosa, aquí te listamos nuestras alternativas ¿cuáles son las tuyas?

