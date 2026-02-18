Claude Sonnet 4.6: Anthropic lanza un modelo con razonamiento híbrido y bajo costo

La versión Claude Sonnet 4.6 permite procesar hasta un millón de tokens y promete un rendimiento similar a la mejor inteligencia artificial por menor precio.

Anthropic presentó oficialmente el nuevo Claude Sonnet 4.6, un modelo de lenguaje con razonamiento híbrido diseñado para tareas de programación y automatización. Esta versión de la inteligencia artificial Claude destaca por ofrecer una ventana de contexto de un millón de tokens y una estructura de precios que busca competir directamente en eficiencia con las opciones más potentes del mercado actual.

La empresa decidió jugar fuerte en el terreno de los agentes de IA. Este modelo busca un equilibrio real entre la capacidad de respuesta y los gastos operativos. Lo más llamativo es que incluye una ventana de contexto de un millón de tokens, una característica que hasta hace poco estaba guardada solo para las versiones más caras. Según los datos que publicó la compañía, el sistema muestra una mejora de 10 puntos en la detección de errores de código en comparación con la versión 4.5.

La inteligencia artificial de Anthropic busca mayor eficiencia El funcionamiento de este nuevo cerebro digital se basa en lo que llaman razonamiento híbrido. Esto permite que el usuario elija qué tanto esfuerzo debe poner la máquina en cada tarea. Si necesitás algo veloz, el modelo responde al toque; si buscás precisión para resolver un problema de código complejo, podés pedirle que se tome su tiempo. En pruebas internas de sistemas de archivos, la firma asegura que el modelo logró un 38% más de precisión y un 70% más de ahorro en el uso de tokens.

Claude El lanzamiento del nuevo Claude Sonnet 4.6 marca una etapa de mayor competencia en el sector del software inteligente. Shutterstock Igual, hay que tomar estos números con pinzas. Anthropic no presentó benchmarks externos que validen estas cifras, así que por ahora nos quedamos con su palabra. Lo que sí es un hecho es que iguala al modelo Opus 4.6 en comprensión de documentos y extracción de datos. Los testimonios que eligió la empresa para el lanzamiento dicen que el modelo ya no inventa enlaces falsos al automatizar el navegador, algo que antes pasaba seguido.

Costos y despliegue en nuevos modelos de lenguaje El dinero es el argumento más sólido de este estreno. El precio por cada millón de tokens de entrada es de 3 dólares ($4,208 pesos argentinos), mientras que la salida cuesta 15 dólares ($41,045 pesos argentinos). Estos valores pueden bajar hasta un 90% si se usa el sistema de caché de prompts. Es una opción pensada para empresas que necesitan procesar mucha información sin que la cuenta a fin de mes sea un problema.