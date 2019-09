Celulares: Apple presentó su nuevo iOS 13 y Huawei su primer modelo sin los servicios de Google

El jueves no fue un día más para la industria tecnológica ya que dos gigantes presentaron novedades respecto de sus smartphones. Se trata de Apple y Huawei, que lanzaron el nuevo iOS 13 y el primer modelo sin los servicios de Google, respectivamente.

La marca de la manzanita habilitó una nueva actualización del sistema operativo de los dispositivos iPhone (iOS 13).

Entre otras novedades, prometen un rendimiento más veloz, facilidad para visualizar sus fotos, optimización en apertura de las apps, y más rapidez en el sistema de autenticación Face ID.

Sin embargo, la mayor expectativa está puesta en el modo oscuro, que se puede activar a una hora concreta o con la puesta del sol, y trae una combinación de colores que se aplica a todo el sistema y a todas las apps nativas para entregar una visualización óptima en entornos con poca luz.

Además, la actualización del sistema integrará casi todas las herramientas de edición de fotos también para edición de vídeo. Los usuarios de iPhone podrán rotar, recortar o aplicar filtros a sus videos directamente desde la aplicación de fotos.

Los iPhones que podrán acceder a la actualización de iOS 13 son los siguientes: el iPhone SE; iPhone 6s; iPhone 6s Plus; iPhone 7; iPhone 7 Plus; iPhone 8; iPhone 8 Plus; iPhone X; iPhone Xs; iPhone Xs Max; iPhone XR; y el iPod Touc

Respecto de Huawei, presentó su primer modelo sin los servicios de Google en lo que representa un claro mensaje en medio de la guerra comercial que la empresa libra actualmente con Estados Unidos.

En este caso la presentación fue de dos nuevos smartphones, el Mate 30 y el Mate 30 Pro. Ninguno de ellos tendrá preinstalado el Google Play Store pero según el CEO, Richard Yu, los usuarios podrán acceder a un catálogo de más de 11.000 aplicaciones.

Aunque esto es llamativo para muchos usuarios, no lo es para la empresa, ya que en China los servicios de Google no están permitidos, por lo que ofrecen a sus usuarios lo que denominan Huawei Mobile Services (HMS), en lugar de Google Mobile Services (GMS).