Capcom prepara varios remakes de Resident Evil: qué se sabe al respecto

Capcom no suelta el acelerador con nuevos remake. Tras el éxito de Resident Evil 2 y Resident Evil 4, la compañía habría decidido dar nueva vida a dos capítulos clave: Resident Evil: se trata de la nueva versión de Code Veronica y Resident Evil 0. El primero, recordado por su atmósfera gótica y por poner en primer plano a los hermanos Redfield, tendría un lanzamiento tentativo durante el primer trimestre de 2027. El objetivo: modernizar combate, ritmo y exploración con la filosofía reciente de la saga, elevar el diseño de enemigos y pulir la narrativa sin traicionar su identidad.

Para 2028, el turno sería de Resident Evil 0. Bajo el nombre clave 'Chamber' —guiño a Rebecca Chambers, protagonista del original de 2002—, este proyecto reimaginaría los eventos previos al brote del virus T en la mansión Spencer. La promesa pasa por una historia más desarrollada y momentos nuevos que profundicen la relación entre Rebecca y Billy Coen, con ajustes en puzzles, backtracking y gestión de inventario para acercarlo a los estándares actuales.

resident2 El primero, recordado por su atmósfera gótica y por poner en primer plano a los hermanos Redfield, tendría un lanzamiento tentativo durante el primer trimestre de 2027. Resident Evil Más cine: captura de movimiento y expresividad El reporte señala que el remake de Resident Evil 0 contaría con un enfoque más cinematográfico, con secuencias producidas mediante captura de movimiento en Beyond Capture Studios. El objetivo apunta a un salto claro en expresividad facial, animaciones y puesta en escena, una línea que Capcom ya consolidó con Resident Evil Village y que el público celebró por su capacidad de inmersión.

En Code Veronica, la expectativa se centra en traducir su ADN a un esquema jugable más ágil: cámaras y control actuales, IA revisada y un diseño de jefes que recupere el impacto de sus mejores momentos. Si Capcom acierta, el resultado podría cerrar una deuda histórica con la comunidad que viene pidiendo este remake desde hace años.