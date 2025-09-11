Apple Watch Ultra 3: un reloj para la resistencia y la conectividad extrema

Hace unos días Apple presentó el Apple Watch Ultra 3 , la tercera generación de su reloj más resistente. El modelo mantiene la línea de diseño del Ultra 2, pero incorpora mejoras esperadas como pantalla más grande, hasta 42 horas de batería, conexión satelital y herramientas de salud avanzadas, entre ellas la detección temprana de hipertensión.

El Apple Watch Ultra 3 apuesta por un panel Retina LPTO3 OLED siempre encendido, con mayor resolución (de 422x514 píxeles) y biseles más delgados, lo que aumenta el área activa sin agrandar la caja. Apple asegura que la visibilidad en ángulos complejos también mejora , una ventaja clara para quienes usan el dispositivo en actividades al aire libre.

El marco se fabrica con titanio reciclado mediante un proceso de impresión 3D, lo que reduce el uso de materiales en comparación con generaciones anteriores. La decisión combina sostenibilidad y resistencia, dos ejes que Apple refuerza en este modelo.

Uno de los reclamos históricos de los usuarios de relojes inteligentes ha sido la autonomía. El Ultra 3 responde con hasta 42 horas de uso y 20 horas de entrenamiento en modo bajo consumo con GPS activo. La carga rápida también se suma, logrando un 80% en apenas 45 minutos.

En conectividad, Apple incorpora 5G mediante la tecnología RedCap y comunicación satelital integrada. Esto permite enviar mensajes o activar la función SOS sin depender del iPhone, siempre que el reloj tenga visibilidad al cielo. Según la compañía, la antena rediseñada duplica la potencia de la señal respecto a generaciones previas.

image Apple Watch Ultra 3. Apple

El reloj incorpora un sistema de monitoreo que busca patrones de presión arterial para advertir posibles casos de hipertensión, pendiente de aprobación en distintos mercados. Además, mantiene las funciones de ECG, saturación de oxígeno y ahora ofrece la app de 'Sueño' con puntaje diario. El Apple Watch Ultra 3 también trae la función Workout Buddy de watchOS 26, un asistente virtual que acompaña en entrenamientos y mide métricas en tiempo real. Con resistencia al agua hasta 100 metros, es apto para buceo recreativo y deportes extremos, reforzando su carácter de reloj pensado para usuarios exigentes.