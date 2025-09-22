Apple reporta fallos en MacOS 26 Tahoe: los usuarios de Mac Studio ya no pueden actualizar

Tras una larga beta de verano, Apple lanzó oficialmente macOS 26 Tahoe el pasado 15 de septiembre para todos los equipos compatibles. Sin embargo, no todos los usuarios están disfrutando de la actualización . El problema afecta a un modelo en particular: el Mac Studio con chip M3 Ultra, el ordenador de escritorio más avanzado de la marca.

Este equipo está equipado con 28 núcleos de CPU, 60 de GPU y 32 de motor neuronal, unas especificaciones muy superiores incluso al Mac Studio con chip M4 Max . Pero, paradójicamente, es precisamente este modelo de alta gama el que está experimentando fallos críticos al intentar instalar macOS Tahoe .

El equipo de 5.900 dólares no logra actualizarse: Apple aún no ofrece una solución oficial al problema.

Según reportes en los foros de soporte de Apple, la instalación de macOS 26 Tahoe parece avanzar sin inconvenientes, pero en el último paso el sistema no arranca con la nueva versión. En su lugar, el equipo vuelve a cargar macOS Sequoia, la edición anterior del sistema.

Los testimonios de los usuarios coinciden: el proceso se reinicia una y otra vez sin éxito. La acumulación de quejas sugiere que se trata de un error específico de compatibilidad con el Mac Studio M3 Ultra, y no de un problema generalizado en otros dispositivos.

Usuarios molestos: un equipo de 5.900 dólares que no se puede actualizar

La frustración de los usuarios es evidente. El Mac Studio con chip M3 Ultra tiene un precio base de 5.900 dólares, con 96 GB de memoria unificada y 1 TB de almacenamiento. Gastar tal cantidad en un ordenador y no poder actualizar al último sistema operativo es, como mínimo, desconcertante.

Mientras tanto, el modelo con chip M4 Max parte de 2.900 dolares, lo que refuerza la sensación de agravio entre quienes pagaron el doble para acceder al rendimiento del M3 Ultra.

mac2 Usuarios reportan que tras instalar Tahoe, el sistema vuelve a cargar macOS Sequoia en un ciclo sin fin. Apple

Posibles causas: ¿un problema con el motor neuronal?

Algunos usuarios especulan con que el error podría deberse a la complejidad del motor neuronal del M3 Ultra, que cuenta con 32 núcleos frente a los 16 del M4 Max. El fallo podría estar en cómo el instalador de macOS 26 Tahoe reconoce y gestiona este componente.

Aunque Apple no ha emitido un comunicado oficial, las respuestas de moderadores en el foro dan a entender que la compañía es consciente del problema y que podría estar trabajando en una solución.

Hasta el momento de redactar este artículo, han pasado varios días desde el lanzamiento de macOS 26 Tahoe y el fallo persiste. Las últimas publicaciones en los foros, de la noche anterior, confirman que aún no hay parche ni método oficial para completar la instalación.