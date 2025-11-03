Adiós Magis TV: tres aplicaciones gratuitas y legales que puedes descargar y que no roban tus datos

La aplicación Magis TV cada vez se encuentra más acorralada por alternativas superadoras, gratuitas y seguras. El problema radica en que muchas aplicaciones piratas, cómo esta, esconden serios riesgos de seguridad, lo que puede llevar al robo de datos personales o bancarios.

De esta forma, la caída de esta popular app, sumado a las advertencias de expertos en ciberseguridad, generó una importante migración hacia otras plataformas legales. Así, las mejores alternativas a Magis TV son Pluto TV, Vix y YouTube. Estas aplicaciones están disponibles en tiendas oficiales (Google Play/App Store), se financian con publicidad y no requieren datos bancarios para acceder a sus extensos catálogos.

El riesgo de instalar aplicaciones de origen dudoso, como lo era Magis TV , es mucho mayor de lo que la gente cree. No se trata solo de ver contenido de forma ilegal, sino de entregar la llave de nuestro celular o televisor a desconocidos.

Un informe elaborado por ESET sobre el funcionamiento de este tipo de servicios advierte sobre permisos “críticos e invasivos”. Según la compañía de ciberseguridad, la app "puede permitir que aplicaciones maliciosas descubran información privada sobre otras aplicaciones". Esto expone a los usuarios a robo de información, infecciones por virus y estafas digitales.

Ante este panorama, han ganado terreno opciones legales y accesibles que permiten disfrutar de un amplio catálogo sin infringir la ley ni comprometer nuestros dispositivos. ¿Pero qué ofrecen exactamente estas plataformas?

Las aplicaciones gratuitas como Pluto TV o Vix son la alternativa legal y segura a Magis TV.

Aunque estas aplicaciones no incluyen los estrenos cinematográficos más recientes, presentan catálogos extensos con miles de horas de contenido. Las tres más destacadas son:

YouTube: La plataforma de Google es mucho más que videos virales. Ofrece un enorme repertorio de títulos de dominio público, clásicos del cine, producciones independientes y documentales, todos publicados por canales verificados y titulares de derechos.

Ofrece una propuesta gratuita basada en canales en vivo y contenido bajo demanda. Sobresalen sus películas, series, realities y eventos deportivos. Su interfaz es ágil y permite navegar por canales temáticos. Vix: Se ha consolidado como una de las opciones gratuitas más fuertes para el público latinoamericano. Su catálogo incluye películas de Hollywood, pero su fuerte son las producciones en español, series, documentales y programas originales.

A diferencia de Magis TV, las aplicaciones legales no piden datos bancarios para el contenido gratuito.

¿Por qué estas aplicaciones son más seguras que Magis TV?

La principal diferencia radica en el modelo de negocio y la transparencia. A diferencia de Magis TV y otras aplicaciones piratas, estas alternativas se descargan desde las tiendas oficiales (Google Play Store y App Store), lo que garantiza un primer filtro de seguridad.

Tanto Pluto TV como Vix operan bajo un modelo financiado por publicidad. Muestran anuncios no invasivos durante la programación, lo que permite el acceso legal al contenido sin necesidad de pagos o registros con datos sensibles. No solicitan información bancaria ni acceso a los archivos personales del dispositivo.

En el caso de YouTube, el acceso a las películas gratuitas es directo. No se requiere ingresar datos personales para acceder a este contenido y ofrece funciones seguras como controles parentales y subtítulos. La desaparición de servicios ilegales solo refuerza una idea: ya no es necesario arriesgar la privacidad para entretenerse.