Adiós a la serie Edge: Motorola prepara una revolución con su nueva marca Motorola Signature

Motorola se prepara para lanzar pronto su celular insignia de nueva generación. Todo indicaría que habrá un cambio estratégico importante en su catálogo de teléfonos . El próximo equipo de la marca podría llamarse Motorola Signature , marcando un nuevo comienzo para la gama alta de la compañía.

Aunque los rumores predecían que el Edge 70 Ultra estaría en camino, una nueva filtración afirma lo contrario. La industria móvil está atenta a este movimiento, ya que implica un rediseño de identidad. La información proviene de fuentes confiables que sugieren que este dispositivo busca redefinir el concepto premium en el mercado actual, distanciándose de sus predecesores mediante una nueva etiqueta que evoca exclusividad.

La noticia del cambio de marca de Motorola llega del conocido informante Evan Blass . En respuesta a un tuit reciente relacionado con la supuesta filtración de renders del Edge 70 Ultra, afirmó que el próximo buque insignia de la compañía lleva el nombre en clave Urus y será el primer modelo de la nueva línea Motorola Signature .

Sin embargo, todavía existen dudas sobre el alcance de este cambio. Según la fuente, "no está claro si la marca estará dedicada a una región específica o será uniforme a nivel mundial". Los dispositivos Motorola de las líneas Edge y Razr suelen tener nombres ligeramente diferentes a los de sus homólogos globales, por lo que habrá que esperar para ver si esta denominación llega a todos los mercados.

Más allá del nombre, lo que importa es el rendimiento. Otra filtración de un informante de Weibo confirmó algunas de las especificaciones de gama alta de este próximo teléfono. Según se informa, el Motorola Signature contará con una pantalla OLED plana de 6,7 pulgadas con una resolución de 1,5K y una frecuencia de actualización de 120 Hz.

¿Será suficiente para competir con los gigantes del sector? En el interior, podría estar equipado con el nuevo Snapdragon 8 Gen 5 SoC. Esto colocaría a los nuevos teléfonos de la marca en la cima del rendimiento, listos para ejecutar las tareas más exigentes y los juegos de última generación sin despeinarse.

Cámaras de 50 MP y nuevos colores

Para la fotografía, se espera que el Motorola Signature incorpore una configuración de triple cámara de 50 MP, que probablemente consta de un sensor principal, un ultra gran angular y un teleobjetivo periscopio. Esta apuesta por sensores de alta resolución en todas las lentes promete versatilidad en la captura de imágenes.

Por último, también se revelaron tres opciones de color: negro, verde y bronce. Aunque algunas de estas especificaciones son similares a las del Edge 50 Ultra, la expectativa es alta por ver cómo se integra todo en esta nueva identidad. Desafortunadamente, esta es toda la información disponible por el momento, pero el cambio de rumbo de Motorola ya genera ruido en el mundo tecnológico.