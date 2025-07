"Te damos el apapacho que tanto falta": la familia de médicos que atiende a migrantes en una clínica particular de Ciudad de México

La Unidad Médica Bassuary, al oriente de Ciudad de México , en el inmenso municipio de Nezahualcóyotl, no es una clínica usual: está en una casa residencial, tiene altares en cada rinconcito y en el consultorio de la doctora jefe, Sarahí Hernández, más que diplomas hay fotos: de ella cuando joven, de Pedro Infante, de sus pacientes.

"A mí me gusta ver a la gente a la cara, tocarlos, darles el apapacho que tanto nos hace falta", dice la doctora, de 58 años. "Me ha llegado gente con el pie podrido, literalmente, oliendo feo, y yo no puedo hacer otra cosa que conmoverme, tratarlos y ayudarles. Porque imagínate tú si los doctores solo atendiéramos a la gente guapa".