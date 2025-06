Sorpresa: cómo se arman las nuevas alianzas entre los partidos políticos para las legislativas

Conversaciones: leáse, charlas, negociaciones, pero no definiciones, de último momento apuntan a la posibilidad de que todo el espectro de centro derecha de Mendoza, vaya junto. Sería un planteo que es tenido en cuenta en Buenos Aires, con los armadores de la Libertad Avanza a nivel nacional como Lule y Martín Menem y Karina Milei.

La pregunta es ¿hasta dónde abarca el acuerdo de Mendoza con la Nación ? La otra consulta que subyace ¿tienen chances electorales los partidos políticos que comulgan con Milei si van en distintos frentes? O mejor dicho, ¿Cómo le irá a quien no vaya con La Libertad Avanza?

Hay dirigentes que niegan absolutamente esta versión. Es decir que el PRO que es crítico de Cornejo en Mendoza, sería incapaz de ir en el mismo frente con Cambia Mendoza. Lo mismo vale para el PD. Sin embargo hay quienes sostienen que ya están los nombres del listado nacional y que para el partido amarillo, el que fundó Mauricio Macri, hay una casilla esperando: la cuarta. Y dan nombre: el de mismo De Marchi, quien ofrecería que fuera Alvaro Martínez, el diputado nacional de su extrema confianza, quien a pesar que es del PRO, forma parte del bloque La Libertad Avanza en el Congreso y termina su mandato a fin de año.

Si la alianza es así de amplia, habrá un clivaje en Mendoza alrededor de la adhesión o no a la figura de Milei, lo que podría posibilitar una polarización. Que la alianza mileísta saque el 60%, y que el peronismo al menos un 25%- se ilusionan con ese número- que los harían llegar a meter dos de los tres lugares en la Cámara de Diputados.

Sin partido político

Pese a todo este panorama que parece de máxima, hay una situación que desconcierta a más de uno: la vicegobernadora Hebe Casado no tiene partido político porque su plan era salir del PRO- ya lo hizo- y afiliarse a La Libertad Avanza. Sin embargo, el presidente del partido en Mendoza, Facundo Correa Llano no la afilia. Le pone escollos y ella no logra convertirse en los papeles en libertaria.

Casado actuó en sintonia con su jefa política, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich pero no tuvo ningún tipo de recepción con el presidente de La Libertad Avanza en Mendoza. La pregunta que sobrevuela es si es una decisión propia o lo manda la secretaria general de la presidencia y armadora nacional, Karina Milei.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y la vicegobernadora, Hebe Casado. X: @hebesil

¿El PRO y el PD, aliados?

Fuentes de peso tanto del PRO como del PD aseguraron a este diario que no irán con Cambia Mendoza, pero no niegan que esta versión esté sobre la mesa, o que en el mundillo político se hable de esta posibilidad. Para los demócratas, por ejemplo, que fueron los primeros en dejar el frente con los radicales en Mendoza, "lo natural sería ir con La Libertad Avanza".

Está claro, fueron los pioneros en confiar en la figura de Milei en la provincia. Apostaron a él cuando era sólo un economista que se postulaba como diputadonacional en el 2021 y en el 2022 le prestaron la estructura para que pudiera presentarse en 2023 como candidato a presidente.

De todas maneras, apuntan a que si no se da la alianza con La Libertad Avanza puedan ir con el PRO aunque aseguran que no hay conversaciones avanzadas. Con el Partido Libertario, en cambio, sí está todo listo para armar un pacto electoral.

Los nombres que suenan como candidatos del PD

Pase lo que pase, vayan con quiénes finalmente vayan, los demócratas están armando sus listas. Han recorrido el territorio, donde tienen candidatos y además, ya suenan nombres para el listado del Congreso de la Nación, es decir para diputados nacionales.

Entre ellos, se encuentran José Pipo Alvarez, exlegislador provincial y presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas; Marcos Niven, exlegislador, un dirigente histórico del PD y bodeguero; Ángeles Bermejo, quien es la vicepresidenta del partido y es hija de otro dirigente de la primera hora del partido y además, Héctor García Gabrielli, cónsul honorario.

Live Blog Post Mechi Llano@LlanoMechi Un régimen electoral a medida de la conveniencia y especulación del gobernador. Suspenden las PASO para el 2025, pero no para el 2026. Por un lado, se alinea a la Nación pero, por otro, quiere mantener el engendro kirchnerista. Signo del retroceso institucional en el que ha sumido a Mendoza el populismo local. @JMilei @pdemocrata

El Justicialismo ¿unido o no?

El Partido Justicialista está ante la posibilidad de que ir dividido, porque La Cámpora ya habilitó el partido Unidad Popular en la Justicia Electoral. Los intendentes, que comandan el PJ, ya tienen el borrador de la lista de candidatos a diputados nacionales y abren el cuarto lugar al kirchnerismo.

En el listado figura primero Emir Félix, ex intendente de San Rafael y actual presidente del PJ; la intendenta de Santa Rosa y Vice del partido Flor Destéfanis y el intendente de Maipú, Matías Stevanato. Figuras fuertes al frente para garantizar hacer una mejor elección que en 2023 donde el PJ cayó de su histórico piso de los 20 puntos.

La Cámpora no está de acuerdo con tener ese lugar, el cuarto, no entrable en este contexto tan "mileísta" electoralmente y además, los jefes comunales ofrecen pocos espacios en los listados legislativos y para concejales. Una posibilidad si no hay acuerdo y decide el kirchnerismo jugar por adentro, es ir a una interna abierta que quedó prevista para el 3 de agosto próximo.

Por recursos económicos y desgaste, todo apuntaría a que esta situación no llegue a una interna. De todas maneras los intendentes tienen algunos temas garantizados: para armar un frente ya se aseguraron a los aliados, el Partido Intransigente y el Proyecto Sur. Además, cambiaron la forma de composición de las listas: si van a internas, se definirán por mayorías y minorías. Es decir que para conseguir un segundo lugar se necesita sacar el 25% de los votos. Antes, usaban el sistema D'Hondt, por lo que se asignaban los escaños a las listas de manera proporcional al número de votos recibidos.

Congreso Partidario del PJ 8 Congreso Partidario del PJ, con el presidente del partido, Emir Félix; más los intendentes Flor Destéfanis (Santa Rosa), Matías Stevanato (Maipú) y Fernando Ubieta (La Paz). Maru Mena / MDZ

Difonso y un llamado a los partidos políticos de La Unión Mendocina

El diputado Jorge Difonso, que forma parte de La Unión Mendocina, el frente electoral quedó segundo en las elecciones para la gobernación en 2023 y que está formado por el PRO, el PD, sectores del peronismo y partidos políticos departamentales como el del mismo legislador sancarlino, hizo un llamado a fortalecer La Unión Mendocina.

"Me parece que el gran desafío es pensar en Mendoza, defenderla, sin tener la cabeza en la Nación y ver cuánto mide un dirigente nacional. Seguir caminando la provincia, como lo venimos haciendo pero no con la mirada puesta en las elecciones sino porque nos votaron para garantizarle a la ciudadanía que la vamos a defender y que vamos a pelear por sus intereses", sostuvo.

El legislador agregó: "Cornejo está dejando a Mendoza muy mal, muy atrasada, sin un plan productivo, y creo que tenemos que estar unidos y pensando propuestas para los mendocinos".

El Frente de Izquierda y los Trabajadores

Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Lautaro Jimenez, exlegislador provincial y excandidato sostuvo: "Nosotros estamos en un muy proceso de reorganización muy auspicioso. Se nota el cambio en la valoración del FIT como oposición coherente y consecuente frente a los gobiernos de Milei y Cornejo, y se han sumado nuevos adherentes en muchos espacios, pero especialmente en la juventud. Hoy vemos que la batalla electoral es inseparable de la lucha callejera por defender los derechos más básicos como las prestaciones de salud, educación, el reclamo de sueldos que cubran el costo elevadísimo de vida y de los propios alimentos. Mendoza tiene los peores sueldos del país. Además de la devastación ambiental que avanza en forma depredatoria con la ofensiva minera y el abandono de áreas contaminadas por parte de YPF. En los últimos días, hubo un nuevo salto en los ataques a las libertades democráticas, con la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner que le impide a todo unas sector de la población a poder votar libremente por su referente política. Hoy es sobre ella, mañana sobre cualquiera que no sea del agrado del poder".

En ese sentido, agregó: E"l PTS busca desde el FIT organizar esto por abajo y fortalecer una representación política independiente que integre la clase trabajadora y la juventud, con una clara identidad socialista, anticapitalista y antimperialista ,en tiempos de guerras y genocidios que asolan en el mundo. Desde esa identidad registramos un enorme crecimiento de la valoración de nuestras principales figuras, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Castillo, Vilca, entre otras y otros. Eso estamos discutiendo estos días en el Congreso Nacional del PTS donde definiremos durante el fin de semana, las principales resoluciones de acción política para el próximo período".

El Partido Verde ¿sin alianzas?

Una de las especulaciones que surgieron tras la buena performance del Partido Verde en las elecciones para gobernador es que el Partido Verde, específicamente Mario Vadillo y el diputado provincial Emanuel Fugazzotto es que se aliarían peronismo.

De hecho, participaron de reuniones con los intendentes que fueron públicas, Después fue Cambia Mendoza que puso algunas fichas para la incorporación del partido político al frente. Al menos hasta ahora, no hay aliados confirmados en vista y si los hubiera, aparentemente no tendrían nada que ver con el PJ ni con los partidos que vayan con Milei.