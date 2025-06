Anabel Fernández Sagasti defendió a Cristina Kirchner: "Desde que anunció su candidatura se desataron los demonios"

Una de ellas, quien a su vez es muy cercana a la expresidenta, es la mendocina Anabel Fernández Sagasti , quien al llegar a la reunión enfrentó a los medios de comunicación y se refirió no solo a la definición de la Corte Suprema, sino también a la candidatura de Cristina Kirchner .

"Es una injusta tremenda la presión que estamos viendo, de varios medios de comunicación y del poder económico de Argentina, para que Cristina no pueda ser candidata. Desde que Cristina anunció que va a ser candidata a diputada provincial se desataron los demonios y comenzó la presión a cara descubierta, para que la Corte tome el caso y la condene. Lo que debería hacer la Corte si existiera un Poder Judicial es tomar el caso y declarar la causa nula por todas las irregularidades que tiene. Pero ustedes están viendo que gran parte del pueblo no va a dejar que eso suceda", señaló.

En ese sentido, insistió en el concepto de "proscripción", al expresar: "Es la realidad. Si nosotros estamos denunciando que primero es una causa que el juez Ercolini cerró la causa, la mandó a San Cruz y se declaró que no había delito. Pero en 2016 se volvió a abrir. Fue juzgada dos veces por el mismo delito. La verdad, parece una historia de terror. Un país en el que la Justicia no se dedica a los problemas de todos los días como la inseguridad, sino a correr de la cancha a los representantes del pueblo".

En ese marcó, Anabel Fernández Sagasti señaló que si Cristina Kirchner es condenada, hay "plan B y C" pero que el Plan A "es siempre que se pueda competir y que la gente vote si quiere o no quiere que Cristina la represente en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires".

Sobre si confía en la inocencia de la expresidenta y exvicepresidenta, la senadora nacional no dudó. "En mi caso sí, por supuesto. Acordémonos que la Causa Vialidad es una causa por una licitación que hizo la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Cruz. No hay ningún otro condenado que no sea Cristina, ni el ministro de esa época nacional, ni los jefes de Gabinete, ni ningún funcionario de la provincia de Santa Cruz. Solamente la que era presidenta de la Nación en ese momento...es rarísimo. En cualquier país serio del mundo esto sería un escándalo".

A propósito, recordó que la causa había sido cerrada por el juez federal Julián Ercolini. "Es una causa que se cerró. El mismo juez Ercolini cerró esta causa, la mandó a Santa Cruz y se declaró que no había delito. En el 2016 esta misma causa se volvió a abrir, o sea ha sido juzgada dos veces por el mismo delito. La verdad parece una historia de terror, parece un país en donde la Justicia se dedica no a los problemas como la inseguridad sino a tratar de correr de la cancha a los representantes del pueblo", sentenció la senadora.

Por último, se refirió a los jueces que tienen en sus manos la definición de la condena a la expresidenta: "Estos tres jueces, con los antecedentes que tienen. Lorenzetti amenazando en televisión nacional que iba a condenarla y que iba a ser antes de la inscripción de las candidaturas. Los otros jueces que aceptaron ser designados por decreto, te puedo decir la totalidad de las cosas que han hecho. Son una vergüenza para la Nación. Deberían correrse y deberíamos iniciar un proceso nuevo en la Justicia Nacional".