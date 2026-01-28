Vuelve el Festival Alienígena a Capilla del Monte: grilla completa y actividades imperdibles

Capilla del Monte se prepara para 10 días de música, misterio y color con el Festival Alienígena, del 6 al 15 de febrero.

Del viernes 6 al domingo 15 de febrero se realizará la décima edición del Festival Alienígena (FA!) en Capilla del Monte:

Capilla del Monte vuelve a mirar al cielo y a encender su costado más místico. Del viernes 6 al domingo 15 de febrero se realizará la décima edición del Festival Alienígena (FA!), un evento que ya es marca registrada del verano cordobés y que combina música, espectáculos, conferencias, cine, talleres y propuestas para toda la familia.

La Municipalidad presentó oficialmente la programación del festival que durante diez jornadas convertirá a la ciudad en epicentro del turismo temático. El tradicional Desfile Alienígena marcará el inicio de la fiesta, mientras que el cierre llegará con actividades ligadas al astroturismo y al universo OVNI, en un entorno atravesado por la leyenda del Cerro Uritorco y la mítica ciudad de ERKS.

Entre los platos fuertes se destaca la presentación en vivo de Los Tipitos, además de bandas tributo, fiestas retro y artistas locales. A la par, se desarrollará un ciclo de conferencias que reunirá a reconocidos especialistas que abordarán el fenómeno extraterrestre desde miradas históricas, psicológicas, espirituales y esotéricas. Habrá también actividades infantiles, cine temático, talleres participativos y propuestas nocturnas vinculadas a la observación del cielo.

Grilla del Festival Alienígena 2026 Viernes 6 – Día 1

21:30 – Desfile Alienígena.