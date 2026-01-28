Presenta:

Vuelve el Festival Alienígena a Capilla del Monte: grilla completa y actividades imperdibles

Capilla del Monte se prepara para 10 días de música, misterio y color con el Festival Alienígena, del 6 al 15 de febrero.

Del viernes 6 al domingo 15 de febrero se realizará la décima edición del Festival Alienígena (FA!) en Capilla del Monte:

Capilla del Monte vuelve a mirar al cielo y a encender su costado más místico. Del viernes 6 al domingo 15 de febrero se realizará la décima edición del Festival Alienígena (FA!), un evento que ya es marca registrada del verano cordobés y que combina música, espectáculos, conferencias, cine, talleres y propuestas para toda la familia.

La Municipalidad presentó oficialmente la programación del festival que durante diez jornadas convertirá a la ciudad en epicentro del turismo temático. El tradicional Desfile Alienígena marcará el inicio de la fiesta, mientras que el cierre llegará con actividades ligadas al astroturismo y al universo OVNI, en un entorno atravesado por la leyenda del Cerro Uritorco y la mítica ciudad de ERKS.

Entre los platos fuertes se destaca la presentación en vivo de Los Tipitos, además de bandas tributo, fiestas retro y artistas locales. A la par, se desarrollará un ciclo de conferencias que reunirá a reconocidos especialistas que abordarán el fenómeno extraterrestre desde miradas históricas, psicológicas, espirituales y esotéricas. Habrá también actividades infantiles, cine temático, talleres participativos y propuestas nocturnas vinculadas a la observación del cielo.

Grilla del Festival Alienígena 2026

Viernes 6 – Día 1

21:30 – Desfile Alienígena.

Escenario 5 Esquinas: Playmobil, Fernando Bladys y Fiesta Retro.

Sábado 7 – Día 2

21:30 – Desfile y premiación.

Escenario 5 Esquinas: Nawwan, Marcianos (Tributo a Enanitos Verdes) y Los Tipitos.

Domingo 8 – Día 3

19:00 – Orquesta Cristal (Cine Teatro Enrique Muiño).

20:30 – Conferencia: “Naves y seres ET en Capilla del Monte”, por Dante Franch.

Lunes 9 – Día 4

18:30 – “Los secretos esotéricos del Tarot. ¿La IA puede reemplazarlo?”, por Amariek.

19:00 – Recreación para niños (Calle Techada).

20:30 – “Angelología esotérica”, por Mónica Ovando.

Martes 10 – Día 5

18:30 – Proyección documental “La pintura del futuro”, de Edgardo Marranti.

20:30 – “Experiencias conscientes dentro del triángulo de fuerzas”, por Fedex Cavallín.

Miércoles 11 – Día 6

18:30 – “El libro del conocimiento”, por Mercedes Pérez.

19:00 – Recreación para niños (Calle Techada).

19:30 – “Psicología del fenómeno OVNI”, por Martín Serafini.

20:30 – “Isidiris: la ciudad dorada intraterrena”, por Octavio Riale.

Jueves 12 – Día 7

18:30 – “Ovnis y contactos en Capilla del Monte”, por Alberto Rosso.

19:30 – Presentación del libro “Vivir desde el alma”, de Marcelo Albala.

20:00 – Noche de pintura fluorescente (actividad infantil).

Viernes 13 – Día 8

18:00 – “Meditación energía samana”, por Denise Juana.

19:00 – “La energía crística y mariana en el cuerpo de luz”, por Dante Franch.

20:30 – “ERKS, ellos nos esperan”, por Marcelo Albala.

Sábado 14 – Día 9

11:00 – Taller: armá tu muñeco alienígena.

18:30 – “Sabiduría Andina, el camino del Qapac Ñan”, por María Florencia Valle.

20:00 – “Uritorco y los portales de la Tierra”, por Ricardo González Corpancho.

Domingo 15 – Día 10

17:00 – Taller y charla “Protocolos de contacto”, con Ricardo González Valle.

19:00 – Proyección “El caso Llancas”.

21:15 – Astroturismo en Pueblo Encanto.

Con propuestas que combinan ciencia, misterio, arte y espectáculo, el Festival Alienígena vuelve a posicionar a Capilla del Monte como uno de los destinos más singulares del verano argentino, invitando a vecinos y turistas a sumarse a una experiencia que trasciende lo convencional.

