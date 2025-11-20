Violento robo en zona norte: asaltaron a la hija de Mariano Grondona en su casa de San Isidro

Cuatro ladrones armados irrumpieron en una vivienda de La Horqueta durante la madrugada. Las víctimas fueron reducidas y obligadas a entregar dinero y alhajas.

Cuatro ladrones maniataron a la familia de la hija de Mariano Grondona en su casa de La Horqueta

Cuatro personas armadas ingresaron a una vivienda del barrio La Horqueta, en San Isidro, durante la madrugada del lunes. En la propiedad se encontraba Jacinta Grondona, hija del periodista Mariano Grondona, junto a su esposo Ernesto van Peborgh, uno de sus hijos y una empleada. La casa no cuenta con cámaras de seguridad y los autores del robo aún no fueron identificados.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Luis María Campos y Blanco Encalada, en una zona residencial del partido de San Isidro. Según la reconstrucción inicial, los delincuentes ingresaron por una puerta balcón que da a un patio trasero, aprovechando un momento en el que uno de los ocupantes había salido a verificar el origen de unos ruidos que había escuchado desde el interior.

Una vez dentro de la casa, los asaltantes redujeron a los presentes bajo amenazas. De acuerdo con el testimonio del empresario Ernesto van Peborgh, los agresores maniataron a los integrantes del grupo familiar y exigieron la entrega de objetos de valor. Las víctimas entregaron dinero en efectivo y alhajas sin ofrecer resistencia.

Los ladrones permanecieron algunos minutos en el lugar y escaparon antes de que pudiera activarse algún dispositivo de alarma o intervención policial. De acuerdo con fuentes de la investigación, el domicilio no cuenta con cámaras de vigilancia que permitan reconstruir lo ocurrido o la vía de escape utilizada por los delincuentes.

Ninguno de los miembros de la familia resultó herido. Tras ser liberados, dieron aviso a las autoridades. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne, que trabaja en la identificación de los autores mediante el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en el barrio.