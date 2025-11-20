Violento robo en zona norte: asaltaron a la hija de Mariano Grondona en su casa de San Isidro
Cuatro ladrones armados irrumpieron en una vivienda de La Horqueta durante la madrugada. Las víctimas fueron reducidas y obligadas a entregar dinero y alhajas.
Cuatro personas armadas ingresaron a una vivienda del barrio La Horqueta, en San Isidro, durante la madrugada del lunes. En la propiedad se encontraba Jacinta Grondona, hija del periodista Mariano Grondona, junto a su esposo Ernesto van Peborgh, uno de sus hijos y una empleada. La casa no cuenta con cámaras de seguridad y los autores del robo aún no fueron identificados.
El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Luis María Campos y Blanco Encalada, en una zona residencial del partido de San Isidro. Según la reconstrucción inicial, los delincuentes ingresaron por una puerta balcón que da a un patio trasero, aprovechando un momento en el que uno de los ocupantes había salido a verificar el origen de unos ruidos que había escuchado desde el interior.
Una vez dentro de la casa, los asaltantes redujeron a los presentes bajo amenazas. De acuerdo con el testimonio del empresario Ernesto van Peborgh, los agresores maniataron a los integrantes del grupo familiar y exigieron la entrega de objetos de valor. Las víctimas entregaron dinero en efectivo y alhajas sin ofrecer resistencia.
Los ladrones permanecieron algunos minutos en el lugar y escaparon antes de que pudiera activarse algún dispositivo de alarma o intervención policial. De acuerdo con fuentes de la investigación, el domicilio no cuenta con cámaras de vigilancia que permitan reconstruir lo ocurrido o la vía de escape utilizada por los delincuentes.
Ninguno de los miembros de la familia resultó herido. Tras ser liberados, dieron aviso a las autoridades. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne, que trabaja en la identificación de los autores mediante el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en el barrio.
Buscan imágenes en cámaras de San Isidro
Los investigadores buscan establecer el recorrido que habrían realizado los asaltantes antes y después del robo, utilizando las imágenes captadas por equipos instalados en las inmediaciones. Según detallaron fuentes policiales, a pocos metros de la vivienda asaltada hay una calle con circulación de dos líneas de colectivo que tienen paradas en ambas manos. Esa zona ya está siendo analizada como parte de la investigación, ya que podría aportar datos clave sobre el desplazamiento del grupo delictivo.
En el lugar donde se produjo el robo, las calles están delimitadas por vallas y señalización que indican restricciones de velocidad dentro del barrio. Esa infraestructura, presente en los mapas digitales de la zona, también es evaluada por el equipo investigador como parte del entorno a considerar.