Viento fuerte, frío y lluvias: cuando cambia el tiempo en Buenos Aires

El Área Metropolitana de Buenos Aires ingresa en un cambio de tiempo tras varios días sin lluvias . Los modelos de referencia muestran más nubosidad, viento sostenido y el avance de aire frío .

El foco está puesto en dos fechas: lunes 18 y martes 19. En ese tramo, el este del país podría alojar el desarrollo de una baja presión capaz de organizar precipitaciones y bajar las marcas.

El giro se insinuó con un frente frío débil entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, que orientó el viento al sudeste y aumentó la cobertura. Con ese telón de fondo, el AMBA se alista para ráfagas, amaneceres fríos y el posible regreso del agua.

En el tramo previo al episodio principal se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. El viento del sudeste domina desde el pasaje frontal y estabiliza la atmósfera. El jueves la intensidad cederá y el flujo rotará al este, consolidando aire más seco y frío. Los amaneceres quedarán entre 4 y 5 °C en la CABA y podrían bajar de 2 °C en sectores del Conurbano.

El viernes seguirá con nubosidad variable, viento del este, moderado, y tardes frescas. El rango térmico previsto irá de 7 a 13 °C. Es una irrupción polar de baja actividad pluvial y efecto claro en la sensación térmica.

Pronóstico de buenos aires Viento y frío se esperan en los próximos días para CABA. SMN

Ciclogénesis: qué puede pasar

Desde el lunes 18 podría iniciarse un proceso de ciclogénesis sobre el este de Argentina. Ese desarrollo daría lugar a una depresión en superficie. La ubicación y la magnitud mantienen un margen de incertidumbre. Aun así, el escenario más probable incluye lluvias extendidas en el AMBA durante el martes 19.

Las primeras precipitaciones arribarían desde la noche del martes en CABA y el Conurbano y seguirían hasta la mañana del miércoles 20. Por la tarde no se descartan núcleos más intensos. Los acumulados preliminares apuntan a valores del orden de 25–50 mm. Antes del cambio, las máximas rondarán 19 °C el martes y 15 °C el miércoles, con mínimas de 5 a 9 °C.

Tras el paso de la baja presión, el aire frío volverá a ganar terreno. Para el jueves 21 se estima mínima cercana a 3 °C y máxima de 13 °C, con cielo parcial a despejado. El viernes 22 mostraría un patrón parecido, con viento del este y nubosidad intermitente. Hacia el fin de semana se perfila un leve repunte térmico y mayor cobertura.

Entre el final del sábado y el comienzo del domingo podrían registrarse lloviznas aisladas. No se observan señales de acumulados relevantes en esa ventana, aunque la inestabilidad residual puede disparar chaparrones locales.

Un telón de fondo regional

El Servicio Meteorológico Nacional describió en los últimos meses una menor frecuencia de días con lluvia en la región. La explicación central se vincula a la persistencia de sistemas de alta presión. Esa configuración estabiliza la columna de aire e inhibe el crecimiento de nubes de gran desarrollo vertical.

Se suman influencias oceánicas y cambios de circulación ligados al ENSO, tanto en fase El Niño como en fase La Niña. Aunque El Niño suele favorecer más precipitación en el centro del país, este año la distribución fue irregular. Los acumulados se concentraron en pocos episodios, aislados e intensos. El resultado fue una señal errática para la suma mensual y saltos entre períodos secos y períodos activos.

Impacto y gestión del recurso

Esa irregularidad tiene implicancias para el abastecimiento de agua y para la actividad agrícola cercana al área metropolitana. Los servicios públicos y los productores planifican con ventanas de inestabilidad cortas y aportes concentrados en uno o dos días. Monitorear pronósticos, ordenar consumos y optimizar almacenamiento resulta estratégico cuando el total semanal puede caer en pocas horas.

La semana que incluye el 18, el 19 y el 20 funcionará como un test para el AMBA. Definirá si la baja presión se organiza, dónde se ubica y cuánto arrastra de humedad. También pondrá a prueba la respuesta urbana ante el viento, el descenso térmico y la chance de chaparrones intensos en lapsos breves. La coordinación interjurisdiccional será clave para ordenar respuestas y evitar impactos mayores en zonas vulnerables. También priorizar drenajes barriales.