Video: temor en Mar Chiquita por un puma suelto

Las autoridades pidieron a los vecinos de Mar Chiquita permanecer en su vivienda hasta capturar al puma y devolverlo a su hábitat.

En la localidad bonaerense de Mar Chiquita fue avistado un puma suelto y se pidió a los vecinos permanecer en sus viviendas hasta que el animal salvaje sea atrapado o se aleje de la zona urbana. En un video se lo pudo ver saltando alambrados de las propiedades del lugar.

Mirá el video del puma en Mar Chiquita Puma suelto en Mar Chiquita NA El video fue filmado por una cámara de seguridad, donde se lo ve circulando de noche en una zona loteada de pastizales en la zona urbana cercana a Mar Chiquita, en la localidad de Santa Elena.

El animal, en el video, está en la zona de Santa Elena, entre Santa Clara del Mar y Mar del Plata, pero lo vio en Mar Chiquita y seguiría en la zona. Defensa Civil de Mar Chiquita y Policía rural realizan un operativo para dar con el animal y trasladarlo a zona silvestre.