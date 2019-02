Nadie sabe con certeza qué pasará con las casas que actualmente se encuentran construidas y habitadas sobre los terrenos del área piedemontana metropolitana, esa extensa franja de suelos erosionados que anárquicamente recibió a cada vez más mendocinos durante las últimas décadas y ahora despertó las alarmas ambientales del Gobierno provincial.

Tanto en El Challao como en Vertientes del Pedemonte -el distrito lujanino creado en 2018, conocido por tener su acceso principal ubicado frente al salón de fiestas Desert-, la duda general y la angustia abundan. Ambos lugares son los más conflictivos debido a la velocidad explosiva con que se desarrollaron inmobiliariamente a expensas del ecosistema precordillerano y el casi nulo control por parte de los municipios implicados; dos factores que ahora comienzan a pasar cuentas.

El cauce de agua sobre el cual avanzan las nuevas viviendas.

Sin embargo, en lo que a control de expansión urbana se refiere, el nuevo distrito de Luján de Cuyo es el que más preocupa a las autoridades provinciales. "Cuando uno sobrevuela la zona en helicóptero -indica el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, en referencia al distrito-, es impresionante ver la lengua de casas que avanza hacia los cerros".

Esta preocupación puntual no se da tanto porque el riesgo de una catástrofe ambiental sea en esa zona necesariamente mayor que en otras zonas, sino por haberse roto allí con todas las predicciones que pudieron haberse hecho sobre la evolución de su crecimiento.

En el lugar, el tema es objeto de conversación en todas las calles. Adriana Agüero, delegada municipal de Vertientes del Pedemonte, explica que el problema no solamente está en el desconocimiento que existe sobre las casas que deberán desplazarse o no, sino también en el hecho de que, a raíz del cese del desarrollo inmobiliario en toda el área por un año, muchos vecinos ahora no saben cuándo podrán cumplir el sueño de acceder a la red de agua potable y dejar atrás los camiones cisterna de los que dependen para llenar sus tanques.

"El problema es que acá vos tenés alrededor de 40 barrios", explica Agüero para dar cuenta de la dimensión del conflicto. "Acá hay casas que están construidas directamente sobre cauces y hay otros barrios que tienen todo en regla", agrega la delegada municipal.

En MDZ recorrimos el distrito de Vertientes del Pedemonte para conocer la realidad de la zona y ver cuáles son las casas que podrían ser forzadas a reubicarse. Mirá el video.

