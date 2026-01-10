Viajar solo en 2026: aprender idiomas, la clave para vacacionar seguro

El 67% de argentinos decidió viajar solo alguna vez. Se destaca, entre ellos, el alto nivel de dominio de idiomas , en especial inglés, lo cual les permite acceso a información y entretenimiento. Conocer otras culturas, ciudades, paisajes y costumbres es una oportunidad que muchos disfrutan en solitario.

Más allá del goce que representa salir de vacaciones sin nadie con quien conciliar, hay un punto ineludible para que el plan sea exitoso: hablar –al menos- un segundo idioma.

Según un estudio realizado por Preply, la plataforma de aprendizaje de idiomas online, el 93% de los encuestados consideró que saber inglés es una ventaja para viajar por el mundo, ya que abre un abanico de oportunidades para conocer a gente local y su cultura a través de una lengua común.

En ese sentido, se destaca el 37% de argentinos que, durante sus vacaciones, se rebelan y prefieren ser auténticos hablando en su propia lengua, con la esperanza de que alguien los entienda.

Argentina es el único representante de Latinoamérica en el top 5 de países más decididos a viajar en solitario . Le siguen, muy lejos, el 62% de los colombianos en el puesto 14 y el 60% de los mexicanos, en el 20. Uno de los motivos por los cuales se da esta tendencia puede ser el alto nivel de dominio del inglés entre los ciudadanos argentinos.

Según el último reporte de TOEFL iBT - un estudio que evalúa el nivel de inglés en más de 160 países -, Argentina se posicionó como uno de los países de la región con los mejores resultados. Especialistas destacan que el aprendizaje del inglés ofrece múltiples beneficios, especialmente a la hora del turismo. Otorga confianza al momento de viajar, acceso a la información y el entretenimiento y conexiones internacionales.

Viajar

No tener acompañante dejó de ser un problema

La encuesta de Preply dejó en evidencia que no tener con quien hacer determinado plan ya no es un impedimento para llevarlo a cabo. “El 36 % viaja acompañado normalmente, pero una vez en su destino realiza planes por su cuenta”, aseguró Sylvia Johnson, directora de Metodología de la plataforma. Y amplió: “Los ciudadanos son cada vez más independientes, hablan más idiomas, consultan y tienen información en Internet o el celular, y esto genera una mayor autonomía y no tener que estar pegados a nuestro compañero de viaje”.

Museos, restaurantes y monumentos son los principales lugares que eligen los viajeros donde el rasgo común es que cada cual crea su propio itinerario. “Salir de fiesta es un claro ejemplo de actividad social, y por eso puede sorprender el dato, pero hay que tener en cuenta que mucha gente quiere salir a ambientes donde se siente cómodo y no perderse planes como conciertos o festivales. No tener nadie con quién ir ya no es un impedimento, ya que piensan que allí conocerán gente interesante y con quien compartan gustos”, cerró Johnson.

Viajar solo

Tips para mejorar un idioma a la hora de viajar

Si bien aprender un segundo idioma cuenta con múltiples beneficios, la pregunta que muchos se hacen al momento de vacacionar es “¿cómo lo hago?”.

Estas son algunas recomendaciones que pueden ser útiles para iniciar: