Verano: qué documentos son imprescindibles para viajar en auto en las vacaciones

Para que no te pongan una multa y viajar en condiciones, estos son los documentos que tenés que tener en el verano.

La licencia de conducir, un documento clave para el verano.

Con la llegada del verano y el aumento del movimiento turístico, miles de argentinos eligen el auto para recorrer el país durante las vacaciones. Pero antes de arrancar el motor, las autoridades viales recuerdan que es fundamental contar con la documentación obligatoria para evitar multas, demoras o incluso la retención del vehículo en los controles de tránsito.

El incremento en la circulación de vehículos en rutas nacionales y provinciales, especialmente en diciembre y enero, suele venir acompañado de operativos más estrictos de control. Por eso, los organismos de seguridad vial instan a los conductores a revisar todos los papeles necesarios antes de emprender el viaje.

Los seis documentos clave para este verano en las rutas Según la normativa vigente —especialmente la Ley Nacional de Tránsito 24.449— hay una serie de documentos que todo conductor debe tener a mano para circular legalmente por las rutas argentinas.

Documento Nacional de Identidad (DNI): debe estar vigente y, preferentemente, en formato físico para su presentación ante los controles.

Licencia Nacional de Conducir: el carnet habilitante tiene que estar vigente y se puede presentar en formato digital a través de la aplicación oficial MiArgentina con su correspondiente código QR.

Cédula de identificación del vehículo: la conocida “cédula verde” acredita la titularidad del auto. En MiArgentina puede mostrarse digitalmente, aunque en algunas provincias todavía se exige en papel.

Seguro automotor obligatorio: es imprescindible demostrar que la cobertura del seguro está vigente. Este documento también puede presentarse en formato digital, aunque siempre es útil contar con una copia impresa.

Verificación Técnica Vehicular (VTV) u RTO: la oblea debe estar colocada y vigente en el vehículo, certificando que está en condiciones de circular.

Comprobante de pago de la patente: aunque no es requerido en todo el territorio nacional, algunas provincias sí lo exigen en los controles y puede evitar sanciones o demoras innecesarias. Gracias a los controles viales habría decrecido el número de muertos. Foto: Marcelo Schmitt/Mediamza.com Controles viales en el verano, claves para las rutas provinciales y nacionales. No sólo la documentación personal y del vehículo es importante para evitar problemas en la ruta. Las chapas patentes del vehículo deben estar colocadas correctamente, legibles y sin obstrucciones, ya que su falta puede ser considerada infracción por sí misma.

Especialistas en seguridad vial también recomiendan hacer un chequeo general del automóvil antes de salir: revisar neumáticos, frenos, luces y niveles de aceite puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y un contratiempo.