Vecinos pelean contra la crisis ambiental: declaran la "Primera Reserva Natural Urbana de la Defensa"

En la zona oeste de Buenos Aires, puntualmente en El Palomar , nació Nahuel Franco Martínez, y como a todo niño la curiosidad lo llevaba de las narices a jugar y explorar la vida por su barrio. Así fue como un día, junto a una grupo de amigos de la cuadra, se animaron a pasar por un agujero del alambrado que los separaba de un mundo oculto: “Son tierras del Estado”, “Es un basural, tiran de todo ahí”, “¿Es verdad que pasa un arroyo y hay peces?”, “Mi primo dice que está buenísimo, que parece un bosque de película”. Y sí, cuando entraron quedaron conmovidos por la inmensa naturaleza que estaba tan cerca de sus hogares pero lejos de poder disfrutarla si no era a escondidas.

La Crisis Climática no es una película de Hollywood

En una entrevista con MDZ , en un edificio en plena Avenida 9 de julio de la Ciudad de Buenos Aires, Nahuel vino a invitarnos a conectar con nuestra esencia, como parte de la biodiversidad que somos: “La naturaleza no es un medio, nosotros somos naturaleza y somos parte del ambiente”.

- Primero hacer una salvedad cuando generalmente se llama medio ambiente , es una concepción quizás antigua, en donde se consideraba el medio ambiente como algo externo a las personas, con recursos naturales dispuestos para su explotación al servicio del ser humano. Luego de las convenciones que hubieron mundialmente a lo largo de los años, se empezó a adoptar el término ambiente como un concepto unificador, en donde el ambiente no es simplemente lo que nos rodea, sino que nosotros como animales, como mamíferos, animales de esta roca habitada que es el planeta Tierra, somos parte fundamental del ambiente.

Y cuando hablamos de parte fundamental es no solamente para explotar los recursos a nuestra disposición como inicialmente se creía, sino con una responsabilidad respecto a la modificación del entorno y de los ecosistemas en los que habitamos, que es clave y trascendental para lo que viene de acá en adelante.

Nahuel Franco Martínez

- En este cambio de paradigma que estamos viviendo ¿Cómo se puede hacer para cambiar el futuro en tu territorio, en el lugar donde vivís, donde respirás? ¿Cómo se organizaron para que se declare Reserva Urbana de El Palomar ese humedal que estaba oculto para los vecinos?

- Principalmente esto, lo primero que nombraste en la oración, lo de la territorialidad. Los espacios naturales quedan solamente cuando uno se va de vacaciones, uno no tiene la posibilidad de disfrutar la naturaleza en su entorno. Pero sin embargo, el conocimiento y el reconocimiento de la biodiversidad local con la que habitamos constantemente nos lleva a darnos cuenta que estamos inmersos en matrices naturales por donde transitan corredores ecológicos, por donde habitan y se mueven cientos de especies, ya sea de insectos, de aves, que nos van dando la pauta de que quedan todavía relictos fragmentados de espacios naturales.

Esto sucede en todos lados, en todas las zonas urbanas y suburbanas del mundo, no solamente en Buenos Aires y los alrededores. Las cuestiones ambientales que hoy día no son preocupación inmediata, habla principalmente de una desinformación globalizada y un problema humano social, quizás es que hasta que no te pasa en la puerta de tu casa uno no lo ve como un problema real. Y respecto a esto, vos mencionabas la Reserva Natural Urbana de la Defensa del Palomar, conocida también como Isla Verde para los vecinos del barrio, en donde se dio un proceso de trabajo y de generación de esa demanda social que llevo muchos años.

Nosotros comenzamos con el proceso organizativo para poder reclamar y proponer, más que reclamar, la creación de la Reserva del Palomar en el 2013, un grupo de de amigos y amigas que empezamos a observar que en el sitio, para quien no lo conoce, queda en los terrenos de la base aérea de El Palomar, son terrenos que estaban en desuso hace mucho tiempo y no solo en desuso, sino en mal uso, porque entraban toneladas y toneladas de camiones de basura, entraba gente a cazar pájaros, a cazar lagartos peludos, liebres y nosotros en aquel entonces con mucha menos información que la que contamos hoy día simplemente por el deseo de tener un pedacito de monte en nuestro barrio, empezamos a observar la biodiversidad que había.

No podíamos obviamente ser Greenpeace, y cuando fuimos a pedirle ayuda a organizaciones más grandes no estaba dentro de las magnitudes que las organizaciones grandes ayudan, las organizaciones más grandes se dedican a cuestiones ambientales mucho más grandes y no a algo urbano, suburbano, pese que para nosotros es nuestra Pachamama más linda. Teníamos que hacernos cargo nosotros y comenzar a conformar una organización. Una asociación civil que nació en 2018, llevó todo un proceso largo.

Con el correr de los años nos fuimos dando cuenta que había un gran porcentaje de plantas y animales, muchos animales migratorios que venían, aves que tenían ese espacio por generaciones. Y bueno, así fue que surgió el proceso de la presentación de diversos proyectos que se presentaron municipal, provincial, nacional, y terminó picando, como quien dice, el proyecto en Senadores, como Reserva de la Defensa, porque es un terreno del Ministerio de Defensa creándose a posteriori en el 2020 la primer Reserva Urbana de la Defensa, la segunda fue Campo de Mayo, después se añadió la reserva de Morón.

- ¿Cuáles son los beneficios para la comunidad al proteger un espacio verde en medio de tanto cemento?

- Si hablamos de servicios ecosistémicos de cualquier espacio verde, no solamente en una reserva urbana de El Palomar, hablamos de prevención de inundaciones, de mitigación de efectos extremos de cambio climático como temperaturas extremas, aparición de plagas, y principalmente hablando de lo urbano, el hecho de que termina siendo un espacio de disfrute para la comunidad como nunca antes se pensó que lo podían llegar a tener la gente de todo zona oeste que pensaba que para disfrutar de una reserva natural tenía que irse a Vicente López, a Capital Federal.

- Uno visita la reserva y cuando llega al sendero del Talar se dice: “Esto parece Córdoba”. ¿Por qué pasa también el arroyo Corvalán por ahí, no?

- Claro, al ser una zona baja dentro de lo que es el partido y haberse preservado gracias a que son parte del Ministerio de Defensa los terrenos, es que se conserva la confluencia de Tres Arroyos: Arroyo Corvalán, Céspedes, que desembocan en el arroyo Morón, el cual desemboca en el río Reconquista, que desemboca en el río Luján, que desemboca en el Paraná y a su vez en el Río de la Plata y se conecta con el mar argentino. Esta situación de cadena de cursos de agua es el ejemplo claro de lo que es un corredor biológico. De hecho, corredor biológico es un espacio de conectividad entre diversos ambientes, entre diversas zonas que permite el flujo de biodiversidad. ¿Y cuando hablamos de biodiversidad no hablamos solamente de pajaritos e insectos, sino también de peces, de coipos.

- ¿En la reserva hay 200 especies entre fauna y flora?

- Y más también. Hoy hay 122 aves registradas . De insectos hay cientos de cientos y cada vez aparecen más. Y de plantas hay un 60% de plantas nativas por sobre las exóticas. Pastizal pampeano, bosque de ribera de talar. Y donde se confluyen los ecotonos urbanos entre lo que queda de espinal, lo que queda de bosque de ribera y lo que queda de pastizal, generando lo que se denomina neo ecosistema, porque hay también especies exóticas.

Nahuel Franco Martínez Nahuel Martínez es quien llevó adelante el proyecto de la reserva natural junto a los vecinos.

A vista de pájaro, por así decirlo, volando por arriba de la ciudad, la conectividad hoy día se preserva gracias a los arroyos que quedan desentubados, gracias a los corredores de los ferrocarriles y poco más, porque no existe conectividad entre los diversos nodos ambientales. Entonces las especies que no pueden volar quedan sitiadas, quedan fragmentadas y se van perdiendo las poblaciones, lo que termina desencadenando en extinciones locales.

- Quería destacar eso; el trabajo de la comunidad, de los vecinos y vecinas que se juntan para rescatar este lugar, para protegerlo en medio de la urbanidad. En el partido de Morón hay más o menos 350.000 habitantes. Tener ese espacio es un oasis, es un espacio donde uno puede ir a conectarse con la naturaleza, a bajar la ansiedad que tanto hablamos de la ansiedad en la ciudad.

- Sí, una cuestión de la vida en la urbanidad es que nos aleja de la concepción de espacio verde, porque cuando uno va al interior la gente te dice “me voy al arroyo, me voy al salto, me voy al cerro”. Y en la Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA tenemos como bastante sustraída toda esa parte, pensamos que no es nuestro derecho tener acceso a espacios verdes.

- Con su experiencia como Organización ¿Ayudan a otros vecinos que quieran preservar espacios verdes en sus territorios?

- Nosotros en el proceso organizativo fuimos aprendiendo un montonazo de cosas, inicialmente de biodiversidad, lo que es legislación, lo que es el lobby necesario para poder llegar a presentar proyectos a nivel provincial, municipal, nacional y parte de nuestra misión, de nuestro objetivo como organización, es colaborar con los nuevos núcleos organizativos de personas que se van comenzando a juntar para proteger sus espacios naturales. Se me vienen a la cabeza, por ejemplo, ahora la gente de la Juanita que queda en tierras altas, Malvinas Argentinas, la reserva de Merlo, Dique Rosero en Moreno, la Reserva Rincón de Tigre, la reserva de Laferrere, todos espacios que no fueron todavía declarados como reserva oficialmente, pero que tienen un grupo humano que se organiza en pos de su defensa.

Esto es lo importante de la organización local, porque muchas veces es lo más común escuchar la queja, es muy fácil quejarse, pero es mucho más complicado organizarse y hacerse cargo de eso, porque la responsabilidad la tenemos nosotros también. En este contexto desfavorable para la biodiversidad. Estamos en un momento de extinción masiva de especies, somos contemporáneos a la 6.ª extinción masiva de especies y es producto de las acciones antrópicas del ser humano en todo el mundo, no solamente en Buenos Aires, no solamente en Argentina. En todo el mundo. Las sociedades tienen una concepción extractivista y un desarrollo humano que va en contra del desarrollo ambiental, del desarrollo de los ecosistemas.

Bueno, es momento de dar vuelta esta página y poder ajustarse mínimamente a los protocolos internacionales que fueron aceptados en las diversas convenciones de Kioto, Río de Janeiro, si bien no son la solución efectiva para los problemas ambientales coyunturales, es un paso. O sea, de repente estar en un momento en donde en varias partes del mundo se está dando un retroceso respecto a legislación ambiental, respecto a la concepción de ambiente, de ecosistema, de biodiversidad y se toma como algo vano, como algo laxo, es un problema no solamente para nosotros, las generaciones que estamos acá, sino para las que tienen que venir a futuro.

- Y es un problema tangible: Bahía Blanca, Santa Fe, inundaciones desproporcionadas, suelos desérticos, montes deforestados.

- Claro, estamos viendo la crisis climática, o sea, contrario a lo que mucha gente quizás piensa que es lo que nos enseñó Hollywood que viene un meteorito y se termina todo, no. La crisis climática es esto. Es una larga agonía, principalmente de las sociedades desfavorecidas por el sistema económico. La gente que construye arriba de humedales suele ser gente que no tuvo el acceso a otra tierra, que terminó construyendo en lugares donde no debería estar permitido la construcción, porque es parte del flujo natural de los cauces de agua.

Cuando llueve, como tuvimos ahora hace poquito, lluvias medio atípicas para la zona para el momento del año, termina en colapso y el colapso se termina traduciendo no solamente en pérdida humana, en pérdida de recursos, sino en pérdida económica, que quizás a veces esto es lo que más le importa a los estados. La pérdida económica de millones de millones que terminan siendo pérdida para el mismo Estado que desentendió los problemas ambientales que tenía que atender en su momento. O sea, esto no es cuestión de uno u otro representante político, es una cuestión estructural la que hay que ir transformando, hacer una transición hacia políticas sostenibles, hacia políticas ecológicas que no sean simplemente greenwashing, sino que tengan un trasfondo respecto a la conservación de la biodiversidad, del ambiente y concibiendo al ser humano como parte fundamental de ese ambiente.

- ¿Cómo hacemos para frenar esto y no estar atados con lo que llaman La ansiedad climática o ambiental?

- Empezando por el espacio que uno habita, por la cercanía, el ambiente que uno reconoce como territorio propio. La acción local termina repercutiendo siempre en la acción más global. La traza de redes, la interconexión entre las diversas personas que vamos trabajando, la conservación ambiental en todas partes. Invitamos a todos a poder conectarse con lo natural, con la naturaleza que uno quizás piensa que solamente la puede disfrutar cuando se va de vacaciones o a algún lugar lejano. Poder encontrarla en la urbanidad, en nuestra cercanía a nuestras vidas y organizarse para defenderla, por favor, que es lo más importante.

