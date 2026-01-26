Valentina, la reina de la Vendimia de San Martín, tiene su propio vino
En el Templo del Vino Bonarda se realizó la presentación oficial del Vino de la Reina de la Vendimia de General San Martín.
En el Templo del Vino Bonarda se realizó la presentación oficial del Vino de la Reina de la Vendimia de General San Martín, un hecho inédito que posiciona al departamento como pionero en la articulación entre la vitivinicultura, la identidad local y la promoción turística y cultural.
Del encuentro participaron la reina de la Vendimia de General San Martín, Valentina Rosalez; el intendente Raúl Rufeil; el secretario de Gobierno, Mauricio Petri y Sharbel Morcos, representante de Bodegas Morcos, responsable de la elaboración del vino.
Durante la presentación, el secretario de Gobierno destacó el carácter innovador de la propuesta: “San Martín es el primer municipio que agasaja a su reina con el fruto del trabajo de sus productores”, señaló Petri.
Por su parte, el intendente Rufeil subrayó la importancia de defender y visibilizar la producción local: “Un vino elaborado por una bodega local, con la imagen de la reina. Hace décadas que la vitivinicultura atraviesa dificultades y debemos defender la producción, el Plan Bonarda, lo nuestro”, afirmó. La reina de la Vendimia, Valentina Rosalez comentó que “esfuerzo, identidad y mucho trabajo son palabras que expresan lo que es la vitivinicultura en nuestro departamento. Estoy muy emocionada de tener un vino que nos represente”.
“Estoy agradecido al poner en valor nuestro trabajo y ser parte de esta propuesta que une producción, identidad y reconocimiento”, señaló Morcos.
El Vino de la Reina es un Bonarda del que se podrán fraccionar 5.200 botellas. Actualmente, el vino es un obsequio de la familia Morcos, aunque desde el Municipio se informó que a lo largo del año se avanzará en su adquisición y en la regulación del proyecto para futuras ediciones.
Con esta acción, el departamento de San Martín refuerza su compromiso con la identidad productiva, la promoción de sus bodegas y el acompañamiento a quienes sostienen la cultura del vino.