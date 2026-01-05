Una zona de Mendoza estará sin agua durante todo el día
Según lo informado por Aguas Mendocinas, el corte está previsto hasta las 23:59 de este lunes. Todas las recomendaciones.
Aguas Mendocinas informó que, debido a trabajos de mantenimiento, este lunes a partir de las 8 hs quedó interrumpido el normal abastecimiento de agua potable en el barrio La Favorita. Según la información publicada en los canales oficiales, el corte se extenderá hasta las 23:59. Por este motivo es que emitieron una serie de recomendaciones para los vecinos de la zona.
- Mantener una reserva de agua potable embotellada (2 litros por persona). Guardarla en recipientes limpios.
- Cuidar permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Hacer uso responsable y solidario del agua potable.
- Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego en jardines.
- Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 hs, los 365 días del año.
- Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
Otro corte de agua en Mendoza
También se anunció un corte de agua imprevisto en zona oeste y centro de La Consulta, desde c alle San Martín hasta calle Baros; Barrio Los Viñedos, Barrio Aconcagua, Barrio Vista Los Andes y calle Ejército de Los Andes (centro). Será entre las 7 am y las 16 hs.