Una zona de Mendoza estará sin agua durante todo el día

Aguas Mendocinas informó que, debido a trabajos de mantenimiento, este lunes a partir de las 8 hs quedó interrumpido el normal abastecimiento de agua potable en el barrio La Favorita. Según la información publicada en los canales oficiales, el corte se extenderá hasta las 23:59. Por este motivo es que emitieron una serie de recomendaciones para los vecinos de la zona.