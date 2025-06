Una madre que lo hace todo: la historia que viven miles de mujeres mendocinas

Aunque se avance en leyes y campañas, los datos muestran que la carga doméstica sigue desbalanceada. Las mujeres no solo cocinan, limpian o cuidan, también administran el tiempo, los turnos médicos, los pagos y la logística diaria. Todo esto sin pausa, como si fuera automático.

Ella reconoce que hay una división de tareas, pero no es pareja: “Mi pareja colabora, pero hay cosas que solo yo sé que hay que hacer. Si yo no lo hago, no pasa”. Lucía siente que lleva una “nube encima”, un pensamiento constante sobre lo que falta o se viene.