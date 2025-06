El radical cambio que hubo en los hogares mendocinos: más solteros y tareas menos compartidas

La tendencia es global y en Mendoza se replica. El "equipo" de los solteros es el que más creció: el 39,2% de las personas está en esa condición, mientras que hace algunos años era el 36%. "Esta variable hace referencia a si la persona convive o no en pareja, independientemente se trate de una unión legal o consensual. Se observa que en los grupos de edad extremos, 14 a 24 años y 85 años y más, el porcentaje de población que no convive en pareja es considerablemente superior, lo cual se debe a que son personas jóvenes que no han formado una pareja aún o personas mayores que ya han disuelto sus parejas, por viudez u otros motivos. En el grupo de 25 a 34 años, el 46% convive en pareja, mientras que en los grupos restantes, el porcentaje es considerablemente superior", explican el estudio de la Dirección de Estadísticas de la provincia (DEIE).