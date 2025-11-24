Una agencia mendocina lanzó una una herramienta para aplicar IA en empresas

La plataforma de inteligencia artificial creada por la agencia Polenta busca simplificar procesos empresariales con automatizaciones aplicadas a tareas reales.

COSO surge como una herramienta de IA lista para usar, enfocada en resolver problemas concretos dentro de empresas mendocinas.

En Mendoza, La agencia publicitaria Polenta creó “COSO”, un laboratorio de inteligencia artificial aplicado a procesos reales de trabajo. La idea nació del concepto de que cada empresa tiene un “coso” que resolver, y esta nueva plataforma busca ofrecer herramientas para poder hacerlo.

“COSO” promete liberar tiempo de tareas repetitivas para que equipos enteros puedan enfocarse en procesos más estratégicos y humanos.

Ignacio Castro, director de Polenta y de “COSO”, explica que todo empezó de manera interna. “Arrancó como un laboratorio de I+D en inteligencia artificial para la agencia. Nos pusimos a implementar rápido IA en nuestros flujos y los resultados fueron muy contundentes en productividad y celeridad”, señaló. Esa experiencia puertas adentro fue la que marcó la posibilidad de concretar la venta del servicio de manera formal.

Cómo funciona “COSO” coso IA COSO apunta a que la inteligencia artificial sea accesible, ofreciendo automatizaciones que se adaptan a cada empresa y mejoran su productividad interna. “COSO” trabaja en automatizaciones, pero también en productos, procesos y contenidos generados 100% con IA. Eso incluye piezas audiovisuales, campañas publicitarias, estrategias de comunicación y soluciones híbridas que combinan arte y tecnología. Su objetivo es demostrar que la inteligencia artificial no viene a reemplazar la creatividad, sino a ampliarla para generar ideas más sólidas y llegar más rápido a la ejecución.

Polenta, la agencia que creó esta herramienta, es conocida por su trabajo en branding y comunicación digital. Su foco está en crear o replantear marcas, junto con desarrollar campañas para medios digitales produciendo contenidos y trabajando con diversas plataformas como Facebook, Instagram, Google, LinkedIn, YouTube, Pinterest y Spotify. Dentro del ámbito digital, también diseña sitios web y landing pages orientadas a conversiones.