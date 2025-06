Un Padre que nos hace capaces de todo y de todos. Tal como nos hace capaces de sí mismos...

Porque hay tantos padres que no nos representan…

Porque hay tantas creencias que nos hacen creer…

Porque… “Estamos llamados a abrazar estos desafíos, a interpretarlos evangélicamente, a vivirlos como ocasiones de testimonio. ¡No huyamos ante ellos!” (León XIV)

Porque… “El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente” (Redentor hominis, Juan Pablo II).

barros.jpg Ilustración de Lisandro Ruiz.

La inocencia nos evidencia.

Lo que uno cree es como uno cree.

Uno es tal su modo de creer.

La edad es como aprendiste a creer.

Dar gracias es la medida de las cosas.

Cuando digas si, necesita ser igual a vos.

La cercanía es estar al modo de una respuesta.

Amar nos pone en conflicto cuando amar es como me aman.

Lo que nos reconcilia con el otro nos reconcilia con nosotros.

Reconocernos nos hace muy aptos para conocernos.

La realidad nos sincera.

Somos como lo que hacemos.

Puedo estar en paz contigo como puedo estar en paz conmigo.

La esperanza es la compensación.

Lo que no sabíamos tener es lo que no sabíamos ser.

Dios es presencial.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.