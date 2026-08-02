Un majestuoso arcoíris pintó de colores el cielo en Tupungato

Un arcoíris apareció en la zona de La Carrera, en Tupungato, y generó suspiros en todos los que pudieron observarlo.

El amanecer de este domingo sorprendió a propios y extraños con una colorida postal que engalanó el cielo de Mendoza. La aparición de un imponente arcoíris en Tupungato pintó de colores un paisaje que enamoró a todos los mendocinos que pasaron por el lugar.

El imponente arcoíris que apareció en Tupungato Gentileza El reloj marcaba las 8:35 cuando un lector de MDZ logró captar el momento en el que un impresionante arcoíris atravesaba el cielo. Según informó, el video fue tomado en la zona de La Carrera, en Tupungato.