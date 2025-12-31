Último día de vida: WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde 2026

A partir del 1° de enero de 2026 , la popular aplicación de mensajería WhatsApp dejará de ser compatible con muchos modelos de teléfonos que no cumplen con los nuevos requisitos técnicos mínimos, confirmó la empresa detrás de la plataforma. Esto afectará a miles de usuarios en todo el mundo.

La medida forma parte de un cambio en las especificaciones del servicio para optimizar su rendimiento, mejorar la seguridad y permitir el desarrollo de nuevas funciones que la aplicación viene incorporando con el tiempo.

WhatsApp exigirá que los dispositivos cuenten, como mínimo, con:

Los teléfonos que no puedan actualizar a esos sistemas operativos quedarán automáticamente sin acceso a la aplicación . Esto implica que los usuarios no podrán enviar ni recibir mensajes, acceder a nuevas funciones ni recibir actualizaciones de seguridad, con el riesgo añadido de quedar expuestos a vulnerabilidades por no contar con parches recientes.

Entre los dispositivos que perderán compatibilidad están una gran cantidad de modelos muy populares especialmente entre los usuarios de generaciones anteriores :

Estos modelos de teléfonos celulares no tendrán WhatsApp en abril. Foto: Freepik

Android

Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, S5, Note 2, Core, Trend y J2.

LG: Optimus L3, L5, L7 y F5 (y variantes).

Motorola: Moto G y Moto E de primera generación.

Sony: Xperia Z2 y Z3.

Huawei: Ascend Mate, G740 y D2.

iPhone

Apple: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c y modelos anteriores que no pueden actualizar a iOS 15.1.

Muchos de estos equipos fueron lanzados entre 2012 y 2014, y sus sistemas operativos más recientes no alcanzan las versiones exigidas por WhatsApp.

Cuando un celular pierde soporte, la cuenta de WhatsApp puede dejar de enviar y recibir mensajes por completo. Además, la ausencia de soporte técnico hace que esos dispositivos queden fuera de futuros avances en seguridad y funcionalidades de la aplicación.

La recomendación para quienes estén con equipos antiguos es considerar la actualización a dispositivos más recientes o verificar si su teléfono puede actualizar al sistema operativo mínimo requerido antes de la fecha límite