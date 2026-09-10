Últimas horas para anotarse a las Becas Progresar: quiénes pueden acceder hasta el 11 de septiembre

La segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026 ya está en su etapa final y todavía quedan algunas horas para completar el trámite . La inscripción para Progresar Obligatorio ya terminó, pero quienes cursan carreras terciarias, universitarias o de Enfermería pueden presentar la solicitud y acceder al beneficio si cumplen con las condiciones.

La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano estableció fechas diferentes para cada línea de las Becas Progresar. Para Progresar Superior y Progresar Enfermería, el plazo de inscripción vence el viernes 11 de septiembre de 2026.

Los estudiantes de carreras terciarias, universitarias o de Enfermería todavía tienen abierta la convocatoria de las Becas Progresar.

El Progresar Superior está destinado a estudiantes de carreras terciarias y universitarias y contempla seis cuotas mensuales para quienes sean seleccionados.

En tanto, Progresar Enfermería alcanza a estudiantes que cursan carreras habilitadas en instituciones públicas y en institutos privados incorporados al PRONAFE, cuya cuota mensual no supere el valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Por su parte, las otras líneas tienen estos plazos:

Progresar Obligatorio: la inscripción terminó el 4 de septiembre y está destinada a estudiantes de primaria y secundaria. Quienes sean seleccionados recibirán cuatro cuotas mensuales.

Progresar Trabajo: la convocatoria sigue abierta hasta el 27 de noviembre para trayectos de capacitación y oficios avalados por el INET.

El esquema de esta segunda convocatoria está establecido por la Resolución 485/2026, que también contempla estímulos adicionales vinculados al rendimiento académico y actividades formativas.

Cuáles son los requisitos de las Becas Progresar

Para solicitar Progresar Superior y Progresar Enfermería hay que cumplir con requisitos económicos y académicos.

Uno de los principales es el límite de ingresos: la suma de los ingresos del estudiante y su grupo conviviente no puede superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), es decir que el tope es de $1.151.400.

En Progresar Superior, pueden postularse estudiantes ingresantes de 17 a 24 años y estudiantes avanzados de hasta 30 años. En cambio, no existe límite de edad para personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios, personas trans o refugiadas.

Además, los estudiantes avanzados tienen que tener al menos el 50% de las materias aprobadas, de acuerdo con el plan de estudios de la carrera.

Por otra parte, para Progresar Enfermería no hay un límite de edad reglamentario, aunque se debe cursar una carrera habilitada dentro del sistema oficial.

Además, los postulantes tienen que ser alumnos regulares de una institución educativa registrada oficialmente y no adeudar materias del ciclo secundario al momento de completar la solicitud.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar

La inscripción es online y se realiza desde la plataforma oficial de Becas Progresar. Para completar el trámite hay que:

Ingresar al portal oficial y seleccionar la línea correspondiente.

Acceder con el CUIL y la contraseña de la cuenta de Mi Argentina.

Completar los datos personales, la encuesta socioeconómica y la información académica.

Confirmar la postulación y descargar el comprobante.

Consultar el estado del trámite desde la opción «Estado de tu trámite» o mediante Mi Anses.

Así, la segunda convocatoria de las Becas Progresar permite completar la postulación dentro de los plazos fijados por la Secretaría de Educación.