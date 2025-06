Turismo en Mendoza: números bajos y un repunte durante el último fin de semana

La que se cierra fue una semana particular por la acumulación de dos feriados, el lunes y el viernes, que dejó novedades en relación al turismo , tanto a nivel país como en Mendoza en particular. Fueron seis días para viajar y, por ende, analizar cómo repercutió en los ingresos.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ) es una de las organizaciones que suele aportar datos para este análisis. Según su relevamiento, unos 721 mil turistas se movilizaron por toda Argentina durante el feriado por Güemes (lunes) y otros 1,4 millones lo hicieron por el Día de la Bandera (viernes). Esto lleva a un total de 2.162.750 turistas por la Argentina, los cuales gastaron $ 412.372 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

Cómo es la situación del turismo en Mendoza

Según el informe divulgado por CAME, Mendoza tuvo un fin de semana largo algo más alentador que el anterior, aunque lejos del movimiento turístico que solía caracterizarla. "Los datos del feriado pasado por Güemes ya anticipaban un panorama complejo: la ocupación hotelera no superó el 50%, con baja afluencia de visitantes y escasa actividad comercial, especialmente en el microcentro, donde muchos negocios decidieron no abrir", señalaron.