Tuco tuco, la especie de roedor argentino que se comunica con ultrasonido

Investigadores del Conicet registraron por primera vez los sonidos de alta frecuencia que emite el tuco-tuco colonial, una especie de roedores del sur.

Por primera vez, un equipo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) documentó un repertorio extenso de vocalizaciones ultrasónicas en el tuco-tuco colonial (Ctenomys sociabilis), una especie de roedor subterráneo que habita exclusivamente en una franja del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Neuquén.

El estudio, publicado en la revista científica Journal of Zoology, aporta la primera evidencia de comunicación ultrasónica en esta especie y plantea nuevas perspectivas para comprender cómo evolucionaron los sistemas acústicos en animales que viven bajo tierra. Así lo indicó Juan Pablo Amaya, investigador del Conicet en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CENIIT-UNLaR), quien encabezó el trabajo.

Las observaciones fueron realizadas en el Museo de Zoología de Vertebrados de la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos. En esa institución se encuentra la única población cautiva conocida del tuco-tuco colonial, lo que permitió llevar adelante los ensayos en condiciones controladas.

Cómo registraron los sonidos ultrasónicos Los investigadores utilizaron sistemas de túneles artificiales para replicar el hábitat subterráneo y posibilitar el análisis de las conductas asociadas a la comunicación sonora. En tanto, las grabaciones se efectuaron mediante equipamiento especializado capaz de captar frecuencias fuera del rango audible humano. De manera simultánea, se registraron imágenes en video para poder asociar las vocalizaciones a comportamientos específicos.

El análisis de los registros mostró que esta especie emite sonidos tanto de alta frecuencia como ultrasónicos, inaudibles para el oído humano. Las vocalizaciones fueron reproducidas a una velocidad más lenta con el objetivo de hacerlas audibles durante el estudio. “La mayor parte de las vocalizaciones se producen cuando el macho y al menos una hembra se encuentran juntos", explicaron los científicos.