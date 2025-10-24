Tuco tuco, la especie de roedor argentino que se comunica con ultrasonido
Investigadores del Conicet registraron por primera vez los sonidos de alta frecuencia que emite el tuco-tuco colonial, una especie de roedores del sur.
Por primera vez, un equipo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) documentó un repertorio extenso de vocalizaciones ultrasónicas en el tuco-tuco colonial (Ctenomys sociabilis), una especie de roedor subterráneo que habita exclusivamente en una franja del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Neuquén.
El estudio, publicado en la revista científica Journal of Zoology, aporta la primera evidencia de comunicación ultrasónica en esta especie y plantea nuevas perspectivas para comprender cómo evolucionaron los sistemas acústicos en animales que viven bajo tierra. Así lo indicó Juan Pablo Amaya, investigador del Conicet en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CENIIT-UNLaR), quien encabezó el trabajo.
Las observaciones fueron realizadas en el Museo de Zoología de Vertebrados de la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos. En esa institución se encuentra la única población cautiva conocida del tuco-tuco colonial, lo que permitió llevar adelante los ensayos en condiciones controladas.
Mirá el video de los sonidos registrados
Cómo registraron los sonidos ultrasónicos
Los investigadores utilizaron sistemas de túneles artificiales para replicar el hábitat subterráneo y posibilitar el análisis de las conductas asociadas a la comunicación sonora. En tanto, las grabaciones se efectuaron mediante equipamiento especializado capaz de captar frecuencias fuera del rango audible humano. De manera simultánea, se registraron imágenes en video para poder asociar las vocalizaciones a comportamientos específicos.
El análisis de los registros mostró que esta especie emite sonidos tanto de alta frecuencia como ultrasónicos, inaudibles para el oído humano. Las vocalizaciones fueron reproducidas a una velocidad más lenta con el objetivo de hacerlas audibles durante el estudio. “La mayor parte de las vocalizaciones se producen cuando el macho y al menos una hembra se encuentran juntos", explicaron los científicos.
Cómo es la especie tuco-tuco colonial
El tuco-tuco colonial es una de las pocas especies sociales del género Ctenomys, cuyos integrantes construyen galerías subterráneas para desplazarse, alimentarse y establecer sus nidos. A diferencia de otras especies solitarias del mismo género, el tuco-tuco colonial comparte espacios con otros individuos, utiliza un único nido común y convive en sistemas de túneles conectados. Esta estructura social fue clave para que los investigadores centraran su atención en las posibles formas de comunicación entre sus integrantes.
Desde el Conicet señalaron que los tuco-tucos son roedores subterráneos nativos de Sudamérica, adaptados a una vida bajo tierra. El comportamiento del tuco-tuco colonial resulta relevante no sólo para los estudios de comunicación animal, sino también por su rol ecológico. Esta especie contribuye a la regulación del clima, la calidad del agua y otras funciones vinculadas al equilibrio de los ecosistemas.