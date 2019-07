Después de la tragedia en la que 15 personas murieron tras el vuelco de un micro con jubilados mendocinos, uno de los primeros testimonios que se conoció fue el de Claudia Lucero, sobreviviente del accidente que relató lo ocurrido.

Sus palabras recorrieron el país y permitieron reconstruir el momento de la tragedia. Sin embargo, después de salir ilesa, recibió la peor noticia que podían darle. Según informa este martes La Gaceta de Tucumán, en horas de la noche se enteró que su marido Ariel Sosa, de 51 años, estaba en la lista de los fallecidos.

Minutos después de la tragedia Claudia le había dicho a los medios que "todo venía bien hasta esta desgracia. No sé lo que pudo pasar”.

En ese momento, comentó que venía con su esposo en la parte de abajo del micro y subió a hablar con una amiga, por lo que perdió contacto con él después del accidente. “Estoy pensando lo peor de mi esposo, pero no quiero decir nada aún a mis familiares”, decía antes de tener más datos.

Una vecina de La Madrid estuvo a su lado acompañándola tras el accidente y comentó: “Venía junto a él pero momentos antes del accidente me fui al piso superior a conversar con una amiga. Lo único que recuerdo es cuando el colectivo giró y se fue de costado. Después del reventón me encontré entre el desorden del vuelco. Ahora no sé nada de Ariel”.

Según el diario tucumano Claudia se enteró luego de que el nombre de su marido figuraba en la nómina de fallecidos.