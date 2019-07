Tragedia de la Costanera: el conmovedor mensaje de la madre de los pequeños

A siete meses del trágico incidente vial de la Costanera en el que murieron los pequeños Abril (3) y Agustín (7) Kruk, la madre de los niños, Carla Plagiaricci, pintó estrellas para recordarlos en el lugar donde fueron atropellados y escribió un conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook.

"Ángeles de mamá, hoy 7 meses de nuestro fatal accidente, 7 meses que perdí el corazón, la felicidad, mi sonrisa y mi vida. Los extraño cada minuto más, cada instante están en mis pensamientos. ¿Que más que esperar estar con ustedes? Es mi única esperanza. Cada día que pasa es un día menos en este mundo. ¡Lo que haría por adelantar el tiempo y por fin verlos! Hoy (por ayer) pintamos sus estrellas para que nunca sean olvidados y brillen tal cual lo merecen. Los amo tanto que no tiene palabras", escribió Pagliaricci.

Pagliaricci también compartió un video de su hijo y lo recordó con cariño a siete meses de su fallecimiento. "Agustín, ángel mío, mi sol, mis fuerzas de vivir, hijo de mi corazón. Siete meses de tu partida al cielo, siete meses de dolor y angustia interminable. Escucho tu voz y me parece mentira que no pueda correr a abrazarte y decirte cuanto te amo. Gracias por esos recuerdos que me dejaste, gracias por amarme así, gracias por hoy darme el valor de levantarme para luchar por ustedes. Parece mentira verte tan feliz con esa vida y hoy no poder besarte. Hasta pronto. Te ama, mamá", fue el mensaje con el que acompañó el video de su hijo.

El caso

El 14 de diciembre del año pasado, a las 19, Pagliaricci se encontraba junto a sus dos hijos en el cruce de Costanera y Matienzo de Guaymallén. El camioneto chaqueño Sergio Miranda se largó a cruzar la Costanera y quedó atravesado con su camión Iveco, obstaculizando el paso de los vehículos.

Omar Peca circulaba al mando de un Volkswagen Gol y se metió en contramano por Matienzo. Luego se supo que manejaba alcoholizado y sin carnet.

En ese momento, el conductor de un Ford Fairlane, identificado como José Caccia, no logró frenar a tiempo y al esquivar el camión con una maniobra brusa terminó embistiendo a los dos niños y a su madre.

Tanto Pagliaricci como sus hijos resultaron gravemente heridos en el accidente. Agustín murió el sábado 15 a la madrugada y Abril murió una semana después, tras agonizar durante varios días en el hospital Notti.

Si bien inicialmente se imputó por homicidio simple con dolo eventual a los tres conductores que participaron en el incidente vial, luego se le cambió la calificación y fueron liberados el camionero Sergio Miranda y el conductor del Gol, Omar Peca. Actualmente sólo Caccia continúa detenido por el hecho.