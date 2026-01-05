Tembló en Mendoza y se sintió en la Zona Este: los detalles
El movimiento telúrico fue de 2.8 de magnitud y se produjo exactamente a las 19.23 a 51 kilómetros al sureste de Mendoza.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que este lunes por la tarde se produjo un sismo en Mendoza. Fue de 2.8 de magnitud según la escala de Ritcher y se sintió en varios departamentos del este de la provincia.
El movimiento telúrico se produjo exactamente a las 19.23, hora de Mendoza, y tuvo como epicentro La Reducción, Rivadavia, a unos 51 kilómetros al sureste de la Ciudad de Mendoza. Fue a unos 10 kilómetros de profundidad.
Noticia en desarrollo.
¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?
Antes
- Verificar el material de la casa, colegio o lugar de trabajo.
- Identificar lugares de protección sísmica, mantenerse alejados de ventanas y elementos que pueden caerse.
- Tener a mano la mochila de emergencia.
Durante
- Mantener la calma.
- Ubicarse debajo de una mesa de madera o un elemento firme, lejos de ventanales y/o cristales.
- Si vas conduciendo, disminuir la velocidad y detener el vehículo en un lugar seguro.
Después
- Dirigirse hacía una zona segura dentro o fuera de la vivienda o lugar de trabajo.
- Cortar los suministros de luz, gas y agua y al restablecerlo verificar que no existan pérdidas.
- Utilizar solo linternas, no prender velas ni fósforos.