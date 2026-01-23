Someterán a Bastian, el nene accidentado en Pinamar, a una traqueotomía: cómo será la nueva cirugía
El niño de 8 años enfrenta una nueva y delicada intervención en Mar del Plata tras conocerse que tiene problemas respiratorios que serían de origen neurológico.
La situación clínica de Bastian, el menor de 8 años que quedó herido tras un grave choque en la zona de médanos de Pinamar, continúa internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, en estado delicado. El niño será sometido a una cirugía de alta complejidad debido a la gravedad de su salud.
¿Cómo será la nueva cirugía a Bastian?
A Bastian se le practicará una traqueotomía. Esta decisión surge tras un intento fallido de retirarle el respirador artificial: al notar que el nene no podía respirar por sus propios medios, los médicos determinaron que es necesaria una vía respiratoria más estable para sostener su cuadro clínico, que hoy se define por lesiones cerebrales y cervicales severas.
El último parte médico de Bastian
Según trascendió, el nuevo parte médico "no presenta cambios" respecto al último informe, por lo que "continúa bajo estricto control médico, pronóstico reservado e internado en la unidad de terapia intensiva”.
Este jueves, las autoridades del hospital revelaron que le nene presenta "falta de respiración espontánea de probable origen neurológico", y "lesiones cerebrales y cervicales severas".