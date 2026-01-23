Someterán a Bastian, el nene accidentado en Pinamar, a una traqueotomía: cómo será la nueva cirugía

¿Cómo será la nueva cirugía a Bastian?

A Bastian se le practicará una traqueotomía. Esta decisión surge tras un intento fallido de retirarle el respirador artificial: al notar que el nene no podía respirar por sus propios medios, los médicos determinaron que es necesaria una vía respiratoria más estable para sostener su cuadro clínico, que hoy se define por lesiones cerebrales y cervicales severas.