Sismo de magnitud 4,4 sacudió el norte de Córdoba.

Un sismo de magnitud 4,4 se registró en el norte de Córdoba con epicentro a 21 km de Deán Funes, según informó el Inpres.

Un sismo de magnitud 4,4 se registró este lunes por la noche en el norte de la provincia de Córdoba, según datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). El movimiento ocurrió a las 20:07 hora local y fue percibido en varias localidades de la región.

De acuerdo al informe técnico, el epicentro se localizó a 21 kilómetros al oeste de Deán Funes, a 78 kilómetros al norte de La Falda y a 83 kilómetros al este de Serrezuela, con coordenadas -30.389 de latitud y -64.565 de longitud.

Detalles del sismo registrado por el Inpres El temblor tuvo una profundidad de 30 kilómetros, una característica que suele favorecer que el movimiento sea percibido por la población, aunque no necesariamente implica mayores daños estructurales.

Hasta el momento no se reportaron víctimas ni daños materiales, mientras los organismos oficiales continúan con el monitoreo de la actividad sísmica en la zona y recuerdan la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales.

Zona con antecedentes sísmicos moderados Si bien Córdoba no se encuentra entre las provincias con mayor actividad sísmica del país, el norte cordobés registra episodios esporádicos, generalmente de magnitud moderada, como el ocurrido este lunes por la noche.