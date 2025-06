"Si un niño mejora su comprensión lectora, va a tener una ventaja enorme toda su vida"

¿Por qué? Porque si desde la sociedad; las madres, los padres, las familias; nos movilizamos para realmente acompañar de la mejor manera a nuestros docentes y directores y a toda la comunidad educativa, y también a pedirle a nuestros dirigentes que prioricen la alfabetización. Pero primero porque es nuestra prioridad, creemos que eso puede ser determinante para el cambio que estamos buscando

- ¿Qué pueden hacer las familias, la sociedad civil, nosotros mismos para encaminar este proceso de mejorar la alfabetización y que nuestros niños entiendan lo que leen?

-Todas las familias tenemos, y está bien que lo hagamos, que confiar en nuestros docentes, en nuestras escuelas para que nuestros chicos aprendan y tenemos que respetar ese rol, entonces nosotros ponernos desde un rol complementario. Siendo ese rol complementario, la evidencia muestra que hay una correlación entre, por ejemplo, la cantidad de libros que hay en los hogares y los buenos resultados. En Argentina hay un dato para interpelarnos, es que en el 50% de los hogares hay menos de 20 libros. Entonces, por ejemplo, podríamos tener más libros en nuestras casas. Y otro dato es que el proceso de alfabetización, el proceso hasta que uno llega a tener buenos niveles de comprensión lectora, empieza muy temprano, incluso en un estadio que se llama como pre-lector, donde hay un montón de incentivos o más bien como estímulos que podemos dar a los niños. Uno de esos, por ejemplo, es la lectura de cuentos antes de dormir. Si me preguntas algo concreto que podrían hacer todas las madres, todos los padres en su casa para acompañar este proceso, es tener muchos libros en casa y leerle mucho a los chicos antes de dormir.

-Es recuperar un hábito que es histórico, que podría decir es a contra mano de lo que es el uso de la tecnología y demás.

-Sí, yo no sé si ese hábito se perdió, se debilitó, quizás siga igual. Pero si traes otro tema a colación, que es este tema de las pantallas y un poco esta tendencia global a la hiperconectividad. Algo interesante respecto al contexto global en el que hoy hacemos esta campaña por la alfabetización en Argentina, es que es cierto que la comprensión lectora es un desafío a nivel mundial, y eso todavía se está empezando a estudiar por qué es. Por qué pasa que en tantos países bajan o no mejoran los niveles de comprensión lectora. Una de las posibles explicaciones son las pantallas.

Uno de los desafíos de los que estamos conversando en estos días es cómo logramos, por un lado, desarrollar un sistema educativo que esté abierto a la tecnología y a la innovación y que pueda recibirla de brazos abiertos, pero al mismo tiempo cómo obtener aulas y escuelas que ayuden a los chicos a concentrarse, a poder ir en profundidad. Esto es lo que está costando mucho a los chicos hoy, que es con tanta distracción y con estos algoritmos que generan no como la adicción en la distracción. El desafío que tenemos muchas veces para el aprendizaje es que los chicos logren concentrarse y profundizar. Si nosotros logramos que nuestros chicos se concentren y puedan profundizar y puedan lograr buenos niveles de comprensión lectora, eso va a ayudar muchísimo a tener una ventaja competitiva en términos de aprendizaje en toda su vida.

-Los adultos, que también nos comunicamos con la tecnología, accedemos a textos por la tecnología y demás, ¿comprendemos lo que leemos?

-Yo no he visto datos puntualmente de eso. Lo que es interesante es que cuando hablamos de alfabetización, nosotros en la campaña nos enfocamos mucho en el proceso de alfabetización inicial, la última etapa del jardín de infantes, primeros años de la primaria. Pero la alfabetización es un proceso de alguna manera que recorre toda nuestra vida. Entonces si nosotros como adultos pensamos, ¿podríamos lograr mayores niveles de comprensión lectora? Y la verdad que sí, es una especie de pregunta al infinito. Aunque no tengo evidencia, al menos que no es un tema ya investigado, sí es muy probable que siendo un hecho que los adultos también estamos más en las pantallas y menos en los libros, es muy probable que nosotros estemos teniendo menores niveles de comprensión lectora de los que podríamos tener

-Más allá de la comprensión, la forma en la que nos comunicamos vía redes sociales, que es bastante agresiva, que es más epidémica que profunda y demás; ¿afecta la construcción de discurso y el proceso de aprendizaje?

-Hay distintos temas. Creo que ese ejercicio de modelaje o de dar el ejemplo, de que nos vean leyendo para que lean, si se quiere, es fundamental si lo que queremos es que nuestros chicos lean más y aprendan más y sigan creciendo. De la misma manera el tipo de discursos en los que incurrimos, en la medida que nosotros desarrollemos conversaciones públicas más constructivas y positivas, seguro que eso puede tener un impacto en los chicos.

Ignacio Igarzábal argentinos por la educación (6).jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ

-Vamos al impacto de las campañas. Recién veía el mapa de la adhesión política y de políticas a nivel federal, que la mayoría de los gobiernos han adherido. ¿Esa adhesión se ha transformado en políticas, ha generado repercusión, digamos, en los hechos?

-Sí, es muy interesante porque un poco lo que venimos a decir, esta campaña sigue creciendo, ya formamos parte de 200 organizaciones de todo el país, pero también cientos de madres, padres y miembros de la comunidad educativa de todos los rincones de la Argentina. Esto fue emocionante en estos días, vimos desde docentes con los chicos escribiendo y subiendo fotos con carteles desde su escuela, hasta una mujer que ploteó una camioneta con el hashtag de la campaña. Realmente es un fenómeno muy interesante el que se está dando. Este es el tercer año de esta campaña y ¿cuál es el sentido de este hito? El sentido de este hito tiene que ver con que, como te decía, desde la sociedad tiene que ser una prioridad todavía más alta, tenemos que interpelarnos a nosotros mismos a que lo sea. Pero también tiene que ver con que hay un montón de cosas sucediendo, hay muchas cosas que cambiaron desde que empezamos la campaña hasta ahora, y ahora te cuento, porque las queremos reconocer, pero a la vez todas estas cosas todavía no alcanzan. Tenemos que sostenerlas y tenemos que hacer otras para que antes que después logremos alcanzar los resultados de comprensión lectora que queremos. Nosotros cuando empezamos la campaña lo hicimos a partir de los últimos datos que había, que eran datos de las pruebas de UNESCO y mostraban que en Argentina uno de cada dos chicos a los nueve años no entiende lo que lee. Este es el dato inicial que muestran estas pruebas regionales. El año que viene vamos a tener resultados actualizados de estas pruebas, así que vamos a ver cómo evolucionó. Pero lo interesante también era la mirada regional que nos daban estas pruebas.

-¿Por qué?

-Porque Argentina en el 97 era el segundo mejor país de la región en comprensión lectora y según la última edición de las pruebas caímos por debajo del promedio regional y debajo de países como El Salvador o Ecuador que tienen un cuarto del PIB per cápita.

-Un deterioro muy marcado en ese sentido.

-Exacto, un deterioro muy marcado y del cual dan cuenta también otras evaluaciones, como por ejemplo la de PISA a los 15 años o evaluaciones nacionales. Un dato interesante. Hace alrededor de un mes salieron las pruebas nacionales Aprender Alfabetización que dan un panorama nacional y estas pruebas muestran que según lo informó la Secretaría de Educación Nacional el 55% de los chicos del país no alcanza el nivel deseable en comprensión lectora. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, hay distintas evaluaciones, pero las distintas evaluaciones apuntan a un mismo diagnóstico, una misma realidad.

-¿En estos tres años han podido evaluar al menos conceptualmente la evolución?

-Nosotros empezamos en 2023 y logramos que los seis precandidatos a presidente, incluido el actual presidente Milei, y los gobernadores asumieran un compromiso por la alfabetización. Eso fue un paso importantísimo y estamos muy agradecidos al presidente y a los gobernadores por asumir ese compromiso. Lo otro interesante que sucedió siguiendo es que cuando asume Milei, lo primero que hace la Secretaría de Educación Nacional de su gobierno es que convoca a una reunión del Consejo Federal de Educación para discutir el tema de alfabetización inicial. Y ahí sucede algo bastante excepcional: los 24 ministros de Educación de distintos signos políticos acordaron y firmaron el compromiso federal por la alfabetización. Esto obviamente fue un trabajo desde los gobiernos, pero desde el principio del año pasado este tema es oficialmente la prioridad de los gobiernos provinciales y nacional. En mayo del año pasado todos los gobiernos presentan planes de alfabetización, después suceden un montón de acciones en todo el país y a fin del año pasado se publica un monitoreo oficial de todo lo que sucedió. Y acá viene la buena noticia, que tiene que ver con que prácticamente todas las provincias hicieron acciones focalizadas de capacitación docente en alfabetización. Aproximadamente la mitad de las provincias hicieron un esfuerzo muy significativo en distribución de libros y otro tipo de recursos para los estudiantes.

En tercer lugar, el año pasado 18 de las 24 jurisdicciones desarrollaron evaluaciones locales de alfabetización o de fluidez o de comprensión lectora. Ese tipo de evaluaciones previamente eran más bien excepcionales.

-Hay avances…

-Si nosotros miramos antes de la campaña y después de la campaña y nos preguntamos: ¿los gobiernos están haciendo algo? ¿está pasando algo en Argentina? Bueno, la respuesta es que sí, que se están haciendo muchas cosas y que vemos un cambio.

-Debe ser de las pocas políticas en las que hay algún acuerdo sin distinciones.

-Exactamente, y para nosotros eso es de un valor enorme, porque efectivamente, no importa el color político, no importa la situación de cada provincia, todos los ministros acordaron que la alfabetización sea la prioridad en educación. Es de un valor enorme y de todavía mayor valor en un país en el que nos cuesta tanto ponernos de acuerdo.

Ignacio Igarzábal argentinos por la educación (1).jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿Qué garantías hay para que esto se sostenga en el tiempo?

-Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que intentar hacer, y que tiene que ver con otro tema que me preguntabas antes de los resultados, es reconocer las cosas buenas que están pasando. Nosotros, vos sabés, de Argentinos por la Educación, somos extremadamente rigurosos y tenemos mucha independencia y nunca dejamos decir las cosas que nos parece que tienen que cambiar. Pero de la misma manera decimos que hay que ser capaces de reconocer las cosas positivas que pasan en el sistema. Y ahí algo que se está empezando a ver todavía de una manera incipiente, diría, es mejora de resultados en algunas provincias. De estas provincias que hacen sus propias mediciones, hay muchos de esos resultados que todavía tienen que tener mucha mayor visibilidad, pero se está empezando a ver que hay provincias que mejoran algunos puntos en sus diagnósticos de alfabetización, en sus pruebas de fluidez, en sus pruebas de comprensión, y eso es muy importante porque, digamos, porque nos ayuda a poner en movimiento.

-Esa mejora ha sido producto de un proceso, no de una casualidad.

-Exacto, exacto. Por ejemplo, acá en Mendoza hay pruebas de fluidez lectoras hace muchos años que vienen dando cuenta de una mejora que retroalimenta el sistema y hace intentar buscar mejoras más significativas o grandes. Una primera cosa que tenemos que hacer es ir reconociendo los resultados que van apareciendo, que nos ayudan a tener mayor esperanza de que rápido podemos revertir esta situación. Otra cosa que estamos haciendo también en relación a esto es monitorear y fomentar que las políticas de alfabetización tengan una serie de componentes robustos que nos lleven a esa mejora de los resultados. Lo que tenemos que hacer es, por un lado desde seguir pendiente de este tema, seguir pidiendo, seguir generando incentivos para que los dirigentes políticos al más alto nivel, los ministros de educación, prioricen la alfabetización, que repito, es algo que está pasando. Nuestra intención es que no deje de pasar, por eso esta campaña.

Por el otro lado, un punto importante y algo que estamos pidiendo de la campaña es que se institucionalicen lo más posible las políticas de alfabetización. Entonces, nosotros cuando vamos a las provincias y hacemos estos monitoreos, una de las cosas que preguntamos es qué normas están acompañando este proceso.

El otro tema, para mí fundamental, para que esto se sostenga, es contar recurrentemente con datos que nos ayuden a aprender, digamos, aprender dentro del sistema argentino de las provincias que van logrando mejoras más rápidas y también que nos permitan mantener la concentración en este tema tan fundamental.

Lo otro que te decía antes, para que toda la comunidad educativa y el sistema nos mantengamos enfocados en este tema tan fundamental, porque insisto, en esta época de tanta distracción, no solo la educación, sino que muy particularmente la alfabetización y la comprensión lectora pueden ser ventajas estratégicas si logramos recuperar los niveles que una vez supimos tener.

- Alguien te puede decir, por ejemplo, ¿qué le vas a enseñar a entender un texto o programación? Le regalé un libro o una computadora? ¿Son contradictorias las dos cosas, promocionar la tecnología y mantener una política activa en alfabetización inicial?

-No son para nada contradictorias y necesitamos trabajar en distintos frentes a la vez. De hecho, nosotros el año pasado, en el Palacio Libertad, presentamos el acuerdo por la educación y este acuerdo no es sólo sobre la alfabetización, es sobre 10 prioridades fundamentales para que logremos una mejora sistémica y escala de la educación. Para que la educación mejore no es sólo alfabetización. Necesitamos buena infraestructura en las escuelas, necesitamos que los servicios funcionen, necesitamos apoyar de la mejor manera a nuestros docentes, a nuestros directivos y un montón de otras cosas. Entonces, para nosotros es de alguna manera una exigencia de la realidad y de la complejidad de cualquier sistema educativo avanzar en distintos frentes a la vez. Sólo que nos parece que la alfabetización, concretamente la comprensión lectora, es como el primer ladrillo transversal a esta gran construcción del aprendizaje. Si logramos buenos niveles de comprensión lectora es mucho más probable que logremos mejores resultados en todas las disciplinas.

-¿Cómo se puede adherir a la campaña, promocionarla? ¿De qué manera se puede apoyar, sea con Argentinos por la Educación, cualquier otra organización, o adhiriendo al espíritu

-La principal invitación es que suban a sus redes un cartel adhiriendo a la campaña con el hashtag o lema de la campaña, que es #queentiendanloquelean. Es el propósito detrás del cual nos encolumnamos todos. Entonces, esa es una primera invitación. Después, para los más curiosos, en la web de la campaña www.queentiendanloquelean.org pusimos detalles de todo lo que sucedió con la campaña, pero también un monitoreo provincia por provincia de lo que se está haciendo en las políticas de alfabetización de cada distrito.