Si sos jefe o querés serlo, no te podés perder este taller

El avance de la tecnología nos ha facilitado muchos procesos en las Organizaciones, acortando las distancias físicas entre las personas, pudiendo comunicarnos al instante y compartir información desde cualquier lugar y con diversos dispositivos como un teléfono celular.

Pero, a su vez, las Relaciones Humanas dentro de las Organizaciones se han tornado más complejas debido a, entre otros motivos, la mutación de las estructuras organizacionales, la convivencia intergeneracional dentro de los equipos de trabajo, y una mayor tendencia a equilibrar el trabajo con la vida personal y social.

Particularmente, la relación jerárquica entre Jefe-Colaborador resulta más compleja. A diferencia de las máquinas, de las cuales podemos comprender mejor su funcionamiento y programar su mantenimiento, el comportamiento del ser humano dentro de Organizaciones es mucho menos “predecible”.

Si bien en las ciencias humanas hemos avanzado mucho, y en las empresas contamos con herramientas muy buenas para seleccionar talento, gestionar el desempeño, evaluar potencial y desarrollar a las personas, los jefes se encuentran cotidianamente con problemas de algunas personas desmotivadas, otras que no otorgan resultados, otras que están buscando otro empleo, y otras que tienen una combinación de varios de estos problemas.

Hoy en día muchas personas ya no sienten tanto la necesidad de “durar” muchos años en una empresa. Si, pasado cierto tiempo, no ven que están desarrollándose profesionalmente, o que tienen desafíos, comienzan a “mirar el mercado”, esperando una buena oportunidad para cambiar de trabajo. Y ni hablar si el estilo de la gestión del jefe no los satisface, ya sea porque genera un mal clima laboral, porque no le delega trabajo, o por alguna otra razón que el colaborador considere inaceptable.

Los jefes a veces se hacen diversas preguntas sobre su equipo: ¿Hay personas que tienen mayor capacidad de la que están dando? ¿Y por qué no trabajan con todo su potencial?, ¿Por qué hay personas que no llegan a las metas de desempeño? ¿Por qué veo alguna gente que no se entusiasma con el trabajo? ¿Habrá alguien que está buscando trabajo? ¿Estarán cómodos con mi estilo de gestión?

Todas estos desafíos son transversales a todas las personas que tienen otras personas a cargo, que tienen autoridad jerárquica sobre otros, de todo tipo de organización.

El objetivo del taller

El taller de capacitación que brinda el Sociólogo Organizacional Marcos De la Iglesia brinda poderosas herramientas para poder afrontar esta problemática y trabajar para que cada jefe se transforme en un verdadero Líder, con equipos productivos, eficientes y que trabajen en armonía.

Marcos es Licenciado en Sociología, MBA y con diversos estudios de posgrado,habiendo trabajado durante más de 24 años en empresas internacionales y habiéndose especializado en Gestión del Vínculo entre las Personas dentro de las Organizaciones.

