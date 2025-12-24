Serpiloma: mansedumbre lúcida para momentos difíciles

Serpiloma nombra el equilibrio entre mansedumbre y astucia: resistir la violencia sin endurecer el corazón y actuar con inteligencia en un mundo polarizado.

Hay momentos históricos en que el lenguaje queda corto. Cuando la violencia, el abuso de poder, la mentira y la polarización se vuelven paisaje cotidiano, aparecen intuiciones nuevas que buscan nombrar otra forma de estar en el mundo. Serpiloma es una de ellas: una palabra inventada que une dos actitudes en tensión permanente y necesarias.

La idea surge de una antigua enseñanza evangélica que propone una combinación poco habitual: mansedumbre y astucia. Dos cualidades que suelen pensarse por separado, pero que, unidas, ofrecen una clave profunda para vivir en contextos complejos. La mansedumbre, asociada simbólicamente a la paloma, suele malinterpretarse como debilidad o pasividad. Sin embargo, apunta a algo mucho más exigente: la decisión consciente de no responder al mal con más mal. Implica resistir la tentación de la rabia, la venganza o la violencia cuando se ha sido herido, engañado o abusado. No por negación del daño, sino por convicción ética.

Responder desde la mansedumbre rompe el círculo del odio Evita la escalada del conflicto y protege algo esencial: la integridad interior. No elimina el dolor, la tristeza o el miedo, pero impide que estos se transformen en amargura o en una reproducción del mismo daño que se denuncia. Es una forma de paz activa, no ingenua, que se sostiene en valores como la dignidad humana, la verdad, la justicia y la libertad.

La mansedumbre, asociada simbólicamente a la paloma, suele malinterpretarse como debilidad o pasividad. Ahora bien, esa mansedumbre pierde fuerza si no va acompañada de la astucia de la serpiente. Astucia entendida como lucidez, capacidad de leer la realidad sin idealismos, y voluntad de actuar con inteligencia práctica. Ser astuto significa poner límites, crear resguardos, anticipar riesgos y diseñar estructuras que impidan que el abuso y la mentira avancen impunemente.

En términos concretos, esta astucia se traduce en normas claras, procedimientos eficaces, leyes justas, políticas públicas consistentes y sistemas educativos que formen conciencia crítica. También en la creación de oportunidades reales para quienes viven en situaciones de vulnerabilidad, muchas veces atrapados en dinámicas de poder que los superan.