Se incendió un conventillo en La Boca: tuvieron que darle oxígeno y agua a varias mascotas

Bomberos, SAME, Policía y Defensa Civil desplegaron un amplio operativo tras el incendio de un conventillo en La Boca, que dejó un saldo de 4 heridos.

Hidrataron a varias mascotas en medio del incendio en un conventillo de La Boca.

Un incendio de gran magnitud se registró este viernes por la mañana en un conventillo del barrio porteño de La Boca. El fuego se inició en habitaciones del segundo y último piso, y se propagó rápidamente sobre estructuras de madera y chapa, lo que obligó a una evacuación masiva y al despliegue coordinado de servicios de emergencia.

De acuerdo con el parte oficial, el siniestro comenzó en un conventillo de tres pisos ubicado sobre la calle Irala, entre Brandsen y Pinzón, en el barrio porteño de La Boca.

Al menos 19 personas fueron asistidas en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), y cuatro de ellas debieron ser trasladadas al Hospital Argerich. Según informaron los Bomberos de la Ciudad, solo una de las personas hospitalizadas sufrió quemaduras, mientras que las demás presentaban síntomas relacionados con inhalación de humo.

Mirá el video del incendio en La Boca Hidrataron a un gatito y a una tortuga por el incendio en La Boca El incendio se declaró generalizado poco después de iniciarse y alcanzó una parte considerable del edificio. Bomberos de la Ciudad acudieron con cinco dotaciones y comenzaron a trabajar con dos líneas de ataque desde altura mediante un hidroelevador, además de una línea desde el nivel del suelo, con apoyo de un camión cisterna del destacamento de La Boca.

Durante el operativo, se evacuó a una docena de personas residentes del conventillo y al menos un vecino de un inmueble contiguo. Las tareas de contención del fuego incluyeron también el trabajo del Grupo Especial de Rescate (GER), que asistió en las maniobras de evacuación y prevención. El SAME desplegó once móviles para atender a las personas afectadas en el lugar.