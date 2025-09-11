Se incendia el Edificio Libertad de la Marina Argentina y hay tensión

El Edificio Libertad, perteneciente a la Marina Argentina y ubicado en Comodoro Py al 2000 frente al conocido Tribunal de Casación, sufrió un incendio importante en sus instalaciones. El fuego comenzó en la parte de atrás del edificio, cercana al estacionamiento, donde se practica tiro y presuntamente la causa habría sido debido a una falla eléctrica.