Se complica la situación de Lautaro Teruel

Un juez salteño rechazó dos recursos de apelación interpuestos por la defensa de Lautaro Teruel, detenido y acusado de abuso sexual con acceso carnal y exhibiciones obscenas en perjuicio de una menor, y confirmó la resolución que denegó la ampliación de la imputación y otra que no hizo lugar al planteo de nulidad de los audios aportados por la querella.

Fuentes judiciales informaron hoy que el juez de la Sala II del Tribunal de Impugnación de Salta, Eduardo Barrionuevo, fue quien rechazó dos recursos de apelación interpuestos por la defensa de Teruel, de 27 años.

Sobre la apelación de la resolución que denegaba la nulidad de la ampliación del decreto de imputación, el juez de alzada dijo que no corresponde al magistrado interviniente efectuar una valoración de los elementos de convicción desde el primer decreto de citación a audiencia de imputación y su ampliación, ni establecer el nexo lógico entre las premisas y las conclusiones.

También consideró que mucho menos le corresponde examinar si la calificación de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas es la que corresponde al hecho denunciado.

En caso de suceder de esta manera, sería el juez quien realice la acusación cuando antes el sistema aseguró al justiciable su imparcialidad.

El magistrado agregó que la manera en que el fiscal realiza su investigación y la calificación del hecho denunciado le compete exclusivamente a este órgano acusador, siempre y cuando se realice una relación circunstanciada del hecho y se expresen los fundamentos de la acusación.

El juez solo podrá intervenir en caso de existir arbitrariedad o extrema irrazonabilidad, lo que no se vio reflejado en este caso.

La validez de los audios

En cuanto al segundo incidente, con relación a la apelación interpuesta por la defensa de Teruel contra la resolución de garantías que dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad de los archivos de audio aportados como prueba por la querella, Barrionuevo dijo que no debe confundirse un allanamiento ilegal o una escucha ilegal con la grabación de una conversación por parte de su protagonista.

En este sentido, agregó que al efectuarse esta grabación no se afectó de modo arbitrario la intimidad de Teruel, ya que sabía con quién estaba hablando y expresó -allí- lo que quiso decir.

En este caso, no es un tercero el que intercepta la conversación, sino que es la destinataria del mensaje emitido, y es ella quien decide qué hacer con el mismo.

Para el juez, esta prueba aportada tampoco puede considerarse como violatoria de la garantía de la no autoincriminación, ya que no existió ningún mecanismo coactivo, no fue obligado ni amenazado para decir lo que dijo, y no se extrajo la declaración sin su consentimiento.

En cuanto al cuestionamiento de si esos audios pueden ser utilizados por el Estado, la respuesta del juez es afirmativa, ya que fueron entregados por la propia víctima.

En este sentido, Barrionuevo indicó que se trata entonces de una grabación legal, pues fue hecha en un ámbito donde no había expectativa de reserva, ya que la víctima no es profesional de la salud, ni ministro de culto, abogado, etcétera.

Además, fue legalmente introducida al proceso, ya que fue provista voluntariamente por la víctima.

Teruel se encuentra detenido desde mayo último, con prisión preventiva, acusado provisoriamente de los delitos de exhibiciones obscenas agravadas y abuso sexual con acceso carnal en dos hechos, en concurso real; y abuso sexual con acceso carnal.

La atracción por las nenas

Según la denuncia, los hechos se registraron unos seis años atrás, cuando la víctima tenía entre 9 y 10 años.

El fiscal penal Sergio Federico Obeid investiga los hechos denunciados por la madre de la víctima, que ahora es adolescente.

El abogado Santiago Pedroza, que representa a la querella, aportó varios audios grabados por la damnificada, en los que se lo puede escuchar a Teruel pidiéndole perdón a la víctima por los hechos; solicitándole que no lo denuncie; y reconociendo que luchaba con la atracción que sentía por las nenas, entre otras cosas.

Por esta causa, el padre de Lautaro, el folclorista Mario Teruel, anunció su alejamiento temporal de Los Nocheros, grupo que nació en Salta y que integra con su hermano Kike, su otro hijo Álvaro y Rubén Ehizaguirre.