Se anuncia buen tiempo en Mendoza, pero no por mucho: cuándo vuelven las lluvias

Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, se espera un miércoles agradable y sin alertas en Mendoza.

“Nubosidad en disminución con descenso de la temperatura y vientos leves del este”, se detalla. En la cordillera estará “poco nuboso”. La mínima esperada es de 14ºC y la máxima de 27ºC.

El tiempo para este miércoles 12/11 en Mendoza Viento: circulación leve de viento desde el este hacia el oeste entre las 11 y las 22 únicamente en zonas Este y Sur, de intensidad tipo brisa.

circulación leve de viento desde el este hacia el oeste entre las 11 y las 22 únicamente en zonas Este y Sur, de intensidad tipo brisa. Nubosidad: cielo despejado durante casi toda la jornada. Cerca de las 18, nubosidad parcial sobre Malargüe.

cielo despejado durante casi toda la jornada. Cerca de las 18, nubosidad parcial sobre Malargüe. Alta Montaña: mayormente despejado durante el día. Desde las 18 o 19, nubosidad parcial en sectores Sur y Centro. No se registran precipitaciones. El pronóstico para los próximos días El jueves, si bien aumenta la temperatura y se espera una máxima de 31ºC, comienzan a desmejorar las condiciones meteorológicas. Se anticipan tormentas aisladas por la noche ty nevadas en cordillera. El viernes continúa la tendencia.